La Francia dichiara guerra al glifosato dopo la condanna di Monsanto

La Francia dichiara guerra alla plastica : incentivi per cambiare abitudini : La Francia punta sull’ambiente, cercando di far cambiare abitudini ai propri cittadini colpendo le tasche dei consumatori. L’obiettivo è quello di scegliere imballaggi di plastica riciclata: è questa la strategia che verrà attuata nel 2019 dal governo francese per raggiungere il 100% della plastica riciclata nel 2025. “Dobbiamo creare un elettrochoc per cambiare radicalmente il comportamento dei francesi” ha riferito il ...