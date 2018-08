huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La favola di Jeffery: arrivato in Italia su un barcone, vince il premio Oscar Green 2018 - GiovanniRota52 : RT @HuffPostItalia: La favola di Jeffery: arrivato in Italia su un barcone, vince il premio Oscar Green 2018 - emigrante81 : RT @HuffPostItalia: La favola di Jeffery: arrivato in Italia su un barcone, vince il premio Oscar Green 2018 - HuffPostItalia : La favola di Jeffery: arrivato in Italia su un barcone, vince il premio Oscar Green 2018 -

(Di lunedì 13 agosto 2018)Eromosele Osoiwanlan è "molto contento" dei riconoscimenti che stanno arrivando. "Danno il coraggio di andare avanti", dice dell'che gli ha assegnato Coldiretti Marche per "Noi per il sociale" e deldel Rotary Club per "agricoltura d'avanguardia". Avanti nel suo progetto, un sogno che per lui, nigeriano,innel 2015 su unpartito dalla Libia, sembrava impossibile e invece è diventato realtà. Da poco più di un anno, si occupa della "Fattoria di campagna", azienda agricola e fattoria didattica sulle colline di Montecarotto, meno di duemila anime in provincia di Ancona, creata a partire dalla ristrutturazione di un antico casale di proprietà della famiglia Gasparini. Lucia e Enrico, 52 e 66 anni, che con i tre figli Pier, Ginevra e Alessia, sono i coprotagonisti di questa che, già definita ...