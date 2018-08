La crisi turca pesa sulle borse europee | Milano in rosso con i bancari

La crisi della lira turca - Erdogan accusa gli Stati Uniti : Istanbul, askanews, - La Turchia sprofonda in una crisi monetaria che fa paura ai mercati, e la Banca centrale di Ankara cerca di correre ai ripari fornendo al sistema creditizio la liquidità ...

Non si arresta la crisi della lira turca - e Erdogan attacca gli Usa - : Roma, 13 ago., askanews, - Le rassicurazioni della banca centrale turca non hanno fatto breccia sui mercati. Un'altra giornata difficile per la Turchia con la lira che continua a sprofondare. Oggi la ...

crisi lira turca - indagine sui social : 17.08 La Crisi della lira turca è anche colpa dei social. Lo sostengono le autorità di Ankara che hanno avviato un'indagine su 346 account. Il ministero dell'Interno ha annunciato un'azione legale contro centinaia di account di social media "che hanno pubblicato contenuti che hanno provocato la Crisi del cambio" lira-dollaro.

Borse deboli su crisi turca. Giù la lira. Ko Bayer dopo condanna Monsanto : La questione turca alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei che, dopo la caduta del 2% della Borsa di Tokyo, sono ancora in flessione. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con il Btp 10 anni che torna sopra il 3% di rendimento....

Borse ancora frenate dalla crisi turca. Banche pesanti a Milano : A pesare sull'azionario è anche l'allargamento dello spread BTP-Bund in direzione die 275 punti base, complici anche le incertezze sulle prossime mosse della politica. Il sottosegretario alla ...

La crisi della Lira turca spaventa i mercati. Spread in rialzo - : Nuovo tonfo della moneta di Ankara, sotto pressione dopo il tracollo di venerdì scorso. Erdogan attacca e parla di complotto internazionale e di una guerra che ha un movente politico, piuttosto che ...

Spread si surriscalda ancora tra rischio Italia a corsa ai Bund per crisi turca : Nuovo scatto in avanti dello Spread che si avvicina pericolosamente ai picchi toccati il 29 maggio all'apice della crisi politica in Italia. Il differenziale di rendimento tra Btp decennale e Bund ha toccato in avvio di giornata un massimo a 274,8 punti base dai 268 a cui si era spinto venerdì scorso complici anche i ...

La crisi della lira turca continua : La moneta della Turchia ha perso il 9 per cento nei primi scambi di lunedì, con effetti anche sui mercati asiatici e sull'euro: c'entra una crisi diplomatica con gli Stati Uniti The post La crisi della lira turca continua appeared first on Il Post.

crisi Turchia : lira turca buca soglia pericolo di Goldman Sachs - alert banche : Niente da fare. Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla banca centrale del paese nel sistema finanziario, non frenano i sell sulla lira turca.

Tokyo apre la settimana in forte calo su crisi lira turca : Teleborsa, - Tokyo chiude la prima giornata della settimana al ribasso , travolta dall'ondata di vendite sulla crisi della lira turca che sta investendo tutti i mercati internazionali. L'indice Nikkei ...

L'avvitamento della crisi della lira turca e la lezione sulla sovranità monetaria : 3 Molta acqua è passata sotto i ponti da quando l'economista della Lega Borghi twittava convinto circa i benefici che i turchi traevano dall'avere una moneta nazionale. Chissa' cosa ne pensa ora, che la lira turca si è avvitata in una picchiata apparentemente senza fine e che preoccupa parecchio le autorita' finanziarie e politiche europee, che temono un effetto contagio per le banche dell'Unione. Genesi di un pozzo senza fondo La ...

Banche francesi - spagnole e italiane ora temono la crisi turca : Gli istituti di credito temono di non rivedere più gli oltre 80 miliardi di euro di debiti delle aziende turche. L'Italia è il quinto partner commerciale di Ankara -