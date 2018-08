La crisi finanziaria della Turchia inizia a farsi sentire anche in Italia

Come proteggere i nostri risparmi dallo scoppio di una crisi finanziaria? : Advise Only Impatto sull'economia Le crisi finanziarie, da qualunque parte arrivino, hanno chiaramente forti effetti sull'attività economica e possono scatenare recessioni, ci spiega il Fondo ...

American First? Fa male agli Usa crisi finanziaria dietro l'angolo Ma i dazi sono un'occasione in Borsa : Nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla sua elezione, Donald Trump resta per molti investitori un “oggetto misterioso”. Le sue ultime mosse in materia di commercio internazionale, ad esempio, possono essere lette in due modi diametralmente o Segui su affaritaliani.it