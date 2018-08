Keita Balde e le sue prime parole da interista | “ho scelto l’Inter per Spalletti”

Calciomercato Inter; UFFICIALE : Keita Balde in prestito dal Monaco : L’Inter ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante senegalese Keita Balde Diao, proveniente dal Monaco. E’ arrivata l’ufficialità da parte dell’Inter che completa l’attacco con Keita Balde Diao, attaccante senegalese di grande talento. L’annuncio sul sito UFFICIALE del club nerazzurro, dove si comunica l’ingaggio del ventitreenne ex Lazio. L’attaccante arriva a Milano con la ...

Ufficiale - Keita Baldé è dell'Inter : "Qui grazie a Spalletti" : L'attaccante senegalese arriva in nerazzurro in prestito oneroso, 5 mln, con diritto di riscatto, 34,. Ha sottoscritto un quinquennale

Ufficiale - Keita Balde è un nuovo calciatore dell’Inter : Keita Balde Diao è stato ufficializzato nei minuti scorsi come un nuovo calciatore dell’Inter di Luciano Spalletti “L’attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione”. L’Inter ufficializza attraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale, l’acquisto dell’esterno del Monaco, in ...

Keita Baldé è un giocatore dell'Inter - arriva a lunedì : Keita Baldé è ufficialmente un giocatore dell' Inter . L'amore per il centrocampista era nato già dal calciomercato estivo dello scorso anno ma per problemi di fair-play finanziario e per l'...

Inter - il colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del calciomercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...

Inter scatenata : assalto a Keita Balde - proposto scambio con Dalbert o Candreva : assalto A Keita Balde- Inter scatenata sul mercato. Continua la trattativa serrata con Luka Modric, trattativa che potrebbe sbloccarsi dopo l’incontro tra il centrocampista croato e Perez fissato per domani. Intanto, il club nerazzurro, starebbe preparando l’assalto concreto a Keita Balde. Come riportato da Alfredo Pedullà nei canali “SportItalia“, l’Inter avrebbe già intavolato una trattativa […] L'articolo ...

Inter - l'idea per Keita Baldé : se Modric... : Secondo Sky Sport , l'idea Keita Baldé prescinde da Modric in casa Inter. Il croato sarebbe un regalo di Suning; ma se firmerà o meno per i nerazzurri sarà indifferente per gli altri acquisti, esterno offensivo ...

Calciomercato Inter – Trattativa pazzesca con il Monaco : Baldè Keita nel mirino - sacrificato Candreva : L’Inter punta forte su un esterno d’attacco e avrebbe individuato in Baldè Keita il profilo giusto per completare il reparto offensivo: nell’offerta da presentare al Monaco ci sarà il cartellino di Candreva Mentre la Juventus si candida a regina del mercato, le altre big della Serie A non restano di certo a guardare. Fra i tanti movimenti dei top club del calcio italiano, l’Inter sembra potersi (e volersi) candidare ...

Keita Baldé : 5 curiosità sulla fidanzata italiana Simona Guatieri : Chi è Simona Guatieri? La fidanzata del calciatore Keita Baldé Il cuore del calciatore Keita Baldé batte per un’italiana: Simona Guatieri. Quest’ultima si è fatta notare ai Mondiali di calcio 2018 in Russia, dove ha seguito tutte le partite del Senegal. In assenza della Nazionale italiana la giovane ha fatto il tifo per la squadra […] L'articolo Keita Baldé: 5 curiosità sulla fidanzata italiana Simona Guatieri proviene da ...