Keita all' Inter Ultime notizie | oggi le visite mediche e la firma sul contratto

Calciomercato Inter - Keita : 'Sono molto felice - Spalletti importante per me' : ' Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene '. Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuera' le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. ' Spalletti e' stato molto ...

Inter - Keita : “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio arrivo” : Inter, Keita- Prime parole per Keita da giocatore dell’Inter dopo il suo arrivo a Milano nella notte. Keita è un nuovo giocatore dell’Inter, e lo stesso attaccante è apparso carico e motivato per l’inizio della nuova avventura in maglia nerazzura. AFFARE DA 5 MILIONI PIU’ 34 MILIONI Keita vestirà nerazzurro per una cifra pari a […] L'articolo Inter, Keita: “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio ...

Inter - il giorno di Keita : "Qui per Spalletti". Visite mediche e firma : Parole confermate dal procuratore nell'Intervista sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Gli è rimasta la voglia di esplodere nel paese che l'ha cresciuto calcisticamente. Ha 23 anni, è il momento per ...

Keita all'Inter - domani visite mediche : ANSA, - MILANO, 12 AGO - Keita Balde Diao è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne attaccante senegalese, nato in Spagna, dovrebbe arrivare in serata a Milano: domani sono in programma ...

Inter scatenata - preso Keita dal Monaco : situazione di stallo con Modric : L'Inter è scatenata sul mercato, la società del gruppo Suning ha appena raggiunto l'accordo con Keita Baldè, esterno offensivo del Monaco. Il senegalese è l'ennesimo colpo del club milanese che, dopo aver acquistato Radja Nainggolan, Matteo Politano, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez può contare nella sua schiera di possibilità anche l'ex Lazio che tanto bene aveva fatto con Simone Inzaghi due stagioni fa. Intanto nessuna novità ...

Keita all’Inter - è fatta : cifre - dettagli e la questione Candreva : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter, il club nerazzurro pronto a completare l’affare con il Monaco Si è conclusa con un prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 35, la trattativa tra l’Inter ed il Monaco per Keita Baldè. Al momento dunque l’affare viaggia per conto suo, diviso da quello che riguarda Candreva, il quale potrebbe finire nel principato in un secondo momento. ...

Keita all'Inter : accordo col Monaco/ Ultime notizie e cifre : la foto con l'agente Calenda fa sognare i tifosi : Keita all'Inter, accordo col Monaco: Ultime notizie, nerazzurri ad un passo dall'attaccante senegalese, ecco le cifre dell'operazione. La foto con l'agente Calenda fa sognare i tifosi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Keita ALL'INTER / Ultime notizie : definito l'accordo col Monaco - affare slegato da Candreva : KEITA ALL'INTER, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire solo i dettagli della formula che è slegata da uno scambio con Candreva.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Candreva al Monaco - Keita all’Inter : arriva la conferma da… una wags! : Inter in procinto di concludere un’altra operazione di rilievo che vede protagonista Candreva come pedina di scambio col Monaco Candreva al Monaco, Keita all’Inter è la trattativa più calda del momento in casa nerazzurra, in attesa che si sciolga il nodo Modric. Ebbene, lo scambio che coinvolge i due esterni offensivi ex Lazio, potrebbe concretizzarsi a breve, come confermato dalla compagna di Candreva. La bella Allegra ...

Keita all'Inter/ Ultime notizie : accordo col Monaco a un passo - da definire la formula : Keita all'Inter, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire la formula che potrebbe comprendere lo scambio con Candreva oppure no.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Keita all'Inter?/ Ultime notizie : accordo col Monaco vicino - si può chiudere anche senza pedina di scambio : Keita all'Inter? Ultime notizie: accordo vicino con il Monaco, sarà prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. L'affare di calciomercato si può chiudere senza pedna di scambio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Keita ALL'INTER? / Ultime notizie : Candreva punta i piedi - salta tutto con il Monaco? : Scambio tra KEITA e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio

Keita all'Inter? / Ultime notizie : accordo ad un passo col Monaco : 30 milioni per il boom di mercato! : Scambio tra Keita e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Keita ALL'INTER? / Ultime notizie : offerta al Monaco - scambio con Candreva. C'è anche la carta Dalbert... : scambio tra KEITA e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:49:00 GMT)