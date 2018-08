Juventus | Nedved | Ronaldo? Eccezionale averlo con noi Vogliamo vincere tutto

Juventus - a tutto Nedved : “club al vertice con CR7 - vogliamo vincere tutto. Emre Can? Se ne parla pochissimo” : Il vice-presidente bianconero ha fatto il punto sul momento della Juventus , soffermandosi sui nuovi acquisti, tra cui Ronaldo ‘‘Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. Quello che conta per noi è vincere ogni partita, lo vogliamo dimostrare fin dalla partita con il Chievo”. Lo ha detto il vice presidente della Juventus Pavel Nedved a pochi giorni dall’inizio del campionato che i bianconeri proveranno a vincere per ...

Juventus - Nedved allo scoperto : “Il mercato non è chiuso” : Nedved allo scoperto- Pavel Nedved non ha dubbi. Intervistato ai microfoni di “TuttoSport“, il vicepresidente bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in ottica mercato. Poche parole, ma che aprirebbero a clamorosi scenari. “Il mercato non è chiuso. La Juventus ha sempre lottato per la Champions”. Dichiarazioni che potrebbero aprire ad un altro colpo ad effetto […] L'articolo Juventus, Nedved allo ...