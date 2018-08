Juventus - con Cristiano Ronaldo delirio e onnipotenza : Per la cronaca la sfida Juve A Juve B è finita 5-0 per la prima squadra, con reti di Ronaldo, autorete di Capellini, doppietta di Dybala , tra i più in forma e con la fascia di capitano al braccio ...

Juventus - Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica : scelte ‘pericolose’ - penalizzati gli esterni e Pjanic - ecco i motivi della decisione dell’allenatore bianconero : La Juventus si prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. ...

VIDEO / Juventus A Juventus B - 5-0 - : highlights e gol. John Elkann saluta CR7 : il più forte con i più forti : VIDEO Juventus A Juventus B , risultato finale 5-0, : pokerissimo per la prima squadra bianconera a Villar Perosa, segna anche Cristiano Ronaldo.

Le foto della prima partita di Cristiano Ronaldo con la Juventus : È stata un'amichevole contro la Juventus B, ma è stata seguitissima e fotografatissima The post Le foto della prima partita di Cristiano Ronaldo con la Juventus appeared first on Il Post.

Juventus - Allegri “smorza” l’entusiasmo dei tifosi bianconeri : Massimiliano Allegri fa il pompiere e tenta di spegnere il fuoco che risiede nelle ultime settimane nei cuori dei tifosi della Juventus “Per essere i più forti bisogna lavorare su ogni piccola debolezza. I tifosi fanno bene a sognare: noi dobbiamo tenere i piedi per terra!” Massimiliano Allegri tenta di smorzare un po’ l’entusiasmo che c’è inevitabilmente attorno alla Juventus. L’arrivo di Cristiano ...

VIDEO L’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! Gol in amichevole e show - gli highlights della partita : Cristiano Ronaldo oggi ha fatto il proprio debutto con la maglia della Juventus. Il fenomeno portoghese è sceso in campo a Villar Perosa per l’amichevole in famiglia, la tradizionale Juventus A contro Juventus B che precede l’inizio della stagione. Subito show di CR7 che ha incantato tutti i presenti e che ora si lancia verso l’esordio in Serie A previsto sabato prossimo contro il Chievo. Di seguito i VIDEO con gli highlights ...

CRISTIANO RONALDO - VIDEO GOL Juventus AL DEBUTTO/ Villar Perosa : “Giornata speciale” - ed è feeling con Bonucci : CRISTIANO RONALDO, DEBUTTO con la JUVENTUS nell'amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Juventus - esordio con gol per Cristiano Ronaldo a Villar Perosa… poi il tweet di ringraziamento : Cristiano Ronaldo ha esordito oggi con la maglia della Juventus nell’amichevole ‘casalinga’ tra squadra A e B esordio con gol per Cristiano Ronaldo. A 8 minuti dal fischio d’inizio, CR7 mette a segno la prima rete con la maglia della Juventus durante l’amichevole fra Juve A e B giocata nel campo ‘Scirea’ di Villar Perosa. “Non sono ancora passati 5 minuti – si legge nella cronaca del ...

Juventus - Villar Perosa : Ronaldo segna il primo gol bianconero. Il match finisce con l'invasione dei tifosi : Ovazione dei tifosi per #CristianoRonaldo #JuveAJuveB " In diretta su #SkySport Serie A, canale 202, La cronaca https://t.co/EhdhbWYUmJ #SkySport pic.twitter.com/Swepnc3ZgK - Sky Sport, @SkySport, 12 ...

Ronaldo debutta con gol - Dybala non è da meno : Juventus A-Juventus B 5-0 : Partita per la cronaca vinta 5-0 dal gruppo di Massimiliano Allegri : apre la festa Cristiano Ronaldo sfruttando un lancio millimetrico di Bonucci per battere Loria con preciso destro, poi autogol di ...

Cristiano Ronaldo - prima amichevole alla Juventus con gol. FOTO : Cristiano Ronaldo, prima amichevole alla Juventus con gol. FOTO CR7 ha segnato la prima rete in bianconero nella tradizionale amichevole estiva a Villar Perosa contro la squadra primavera. Migliaia i tifosi presenti ad applaudire l’esordio del portoghese Parole chiave: ...

Juventus - Elkann : "Cristiano Ronaldo? Il più forte è con i più forti - un buon connubio" : 'Per la squadra più forte al mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio'. John Elkann torna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo da Cristiano Ronaldo di questi giorni di Juventus. ...

Cristiano Ronaldo - video gol debutto con la Juventus/ Villar Perosa : CR7 dà già spettacolo in campo : Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell’amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Sturaro allo Sporting Lisbona : è ufficiale/ Addio alla Juventus : "colori bianconeri ormai parte del mio DNA" : Sturaro allo Sporting Lisbona: è ufficiale l'Addio alla Juventus. Il centrocampista si curerà a Torino per due mesi: "colori bianconeri parte del mio DNA"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:10:00 GMT)