Juventus | Bonucci-tifosi | pace fatta? Quanto ci mancavi Leo

CRISTIANO RONALDO - VIDEO GOL Juventus AL DEBUTTO/ Villar Perosa : “Giornata speciale” - ed è feeling con Bonucci : CRISTIANO RONALDO, DEBUTTO con la JUVENTUS nell'amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Juventus A-Juventus B : in 15mila per l’esordio di CR7 - Bonucci dal 1' : Juventus A-Juventus B- Tutto pronto per il solito appuntamento stagionale tra Juventus A e Juventus B. Atteso un bagno di folla totale per il debutto di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Saranno circa 15mila i tifosi che oggi prenderanno d’assalto Villar Perosa. IN CAMPO ANCHE Bonucci Debutto dal 1′ anche per Leonardo Bonucci. Sarà curioso […] L'articolo Juventus A-Juventus B: in 15mila per l’esordio di CR7, Bonucci ...

Juventus - Bonucci : 'Mi mancava casa. Accetto i fischi dei tifosi - diventeranno applausi' : 'Sono tornato perché mi mancava casa e perché qui avevo lasciato il cuore': è un Leonardo Bonucci 'più positivo e più voglioso di prima' quello che presenta oggi la sua seconda avventura alla Juventus.

Bonucci : "È stato un errore lasciare la Juventus" : Leonardo Bonucci si presenta nuovamente alla Juve e di fatto si toglie qualche sassolino parlando del suo passaggio al Milan lo scorso anno. Il difensore adesso guarda alla Juve e definisce un errore la sua partenza: "Sono contento di essere tornato e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso. La decisione di andare al Milan? L'ho presa in un momento di rabbia, non è stata quella giusta", ha affermato.Adesso guarda alla sua nuova ...

Juventus - Bonucci : “Sono andato via per scelta d’istinto - oggi non dire mai addio. La Juve è casa mia” : Juventus, Bonucci- Leonardo Bonucci si presenta nuovamente al popolo Juventino in conferenza stampa. Qualche stoccatina al Milan, poi focus sulla nuova avventura in bianconero. “SONO TORNATO PERCHE’ QUESTA E’ casa MIA” “Sono tornato perchè mi mancava casa mia. In questo anno lontano da Torino ho visto una Juve forte. Qui si vince perché c’è programmazione. Sono molto […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Sono ...

Juventus - parla Bonucci. Frecciatina al Milan : “mi mancava casa. Accetterò i fischi” [LIVE] : “Sono contento ed entusiasta di essere tornato, mi mancava casa. Ringrazio la Juventus, l’allenatore, il mio agente e il Milan che mi hanno permesso di essere qui oggi per iniziare questo nuovo percorso con tanta voglia di migliorare”. Queste le prime parole di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa dove spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Juventus, dopo un anno al Milan. “La stagione in ...

Juventus rientrata dall'America. Perin ufficializza la 19 a Bonucci : Due giorni di riposo per chi è stato impegnato Oltreoceano. Il gruppo dei nazionali riprenderà invece domani ad allenarsi. Intanto la Fiorentina sta per annunciare Pjaca e pensa a Sturaro

Juventus - Perin svela : "Avevo promesso a Bonucci di lasciargli il n°19" : Leonardo Bonucci alla fine è tornato all'ovile dopo una sola stagione lontano da Torino. ll difensore di Viterbo, infatti, è stato coinvolto nella maxi operazione che ha visto il trasferimento di ...