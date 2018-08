Juventus | Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica | scelte ‘pericolose’

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Lasi prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. Laè scesa in campo nella gara di ieri di Villar Perosa, match che ha dato importanti indicazioni. Il tecnicosembra intenzionato a schierarsi con il 4-4-2, un suicidio dal punto di vista tattico e per diversi motivi. Il primo perchè si tratta di un sistema di gioco ormai ‘vecchio’ ed in più perchè non mette in risalto le caratteristiche dei calciatori in rosa, l’ideale sarebbe schierarsi con il 4-3-3. Perchè ...