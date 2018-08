Juventus | a tutto Nedved | “club al vertice con CR7 | vogliamo vincere tutto Emre Can? Se

Juventus - Nedved sicuro : "I nostri obiettivi? Vogliamo vincere tutto" : Pavel Nedved "Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. L'unica parola che conta, quella che dice sempre il presidente, è vincere. vincere dappertutto, vincere ogni partita". Il giorno dopo l'...

Juventus - tutto pronto per la grande festa di Villar Perosa : marea bianconera - attesa per Cristiano Ronaldo : Ultimi giorni di calciomercato in casa Juventus, i bianconeri hanno rinforzato la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, la squadra adesso non può permettersi di sbagliare ed è la candidata alla vittoria finale anche in Champions League. La dirigenza non ha intenzione di fermarsi, al momento sta lavorando ancora in uscita ma non è da escludere un ultimo colpo in vista del gong finale di calciomercato. Piazzato il ...

Cristiano Ronaldo show per il lancio di Juventus TV : “la standig ovation - la mia scelta ed il primo gol… vi dico tutto!” : Juventus TV è il nuovo canale ufficiale del club bianconero, partito col botto con un’intervista a Cristiano Ronaldo Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, parte subito con l’intervista all’uomo più rappresentativo della rosa di Max Allegri: Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere ...

Cesaro e la sua passione per la Juventus : “ecco com’è nato tutto. Collaborazione Juve e WWE? Vi dico che…” : Antonio Cesaro è tornato a parlare della sua passione per il calcio, specialmente per i colori della Juventus: ecco com’è nata la sua fede bianconera Intervistato da ‘TuttoJuve’, la superstar WWE Antonio Cesaro è tornato a parlare della sua passione per il mondo del calcio. Il wrestler svizzero ha vissuto e performato anche in Italia durante la sua carriera e nutre per il nostro Paese un grande affetto. Cesaro, gran ...

LEONARDO BONUCCI - PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions

I tifosi e Douglas Costa lanciano la super Juventus : 'Con CR7 tutto è possibile' : ...//t.co/eFjooQrYuE #ForzaJuve pic.twitter.com/3FQM9Aoldb - JuventusFC, @Juventusfc, 8 agosto 2018 IL FEELING CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho ...

Juventus-Milan - Higuain s’impunta : può saltare tutto - le richieste clamorose del Pipita ai rossoneri : Juventus-Milan, asse sempre più caldo, la trattativa sembrava ormai nelle fase conclusiva ma nelle ultime ore un clamoroso colpo di scena, la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain rischia incredibilmente di saltare. Il motivo? Le richieste del Pipita che non accetta di essere svenduto dalla Juventus. Nella serata di ieri un nuovo incontro, l’intenzione era quella di chiudere la trattativa ma la fumata bianca non è arrivata. In ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Juventus - Emre Can : 'Vogliamo vincere tutto'. E gli fa eco Bernardeschi : 'Meglio dello scorso anno' : ROMA - ' Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno '. Così Federico Bernardeschi , intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti . ' Ho sensazioni ...

Juventus - a tutto Barzagli : “non basta solo Ronaldo per vincere la Champions. Bonucci? La società saprà cosa fare” : Il difensore della Juventus ha parlato dell’arrivo di Ronaldo e del possibile ritorno di Leonardo Bonucci L’arrivo di Ronaldo, il possibili ritorno di Bonucci e la voglia di vincere la Champions. Sono questi gli ingredienti principali dell’intervista concessa da Andrea Barzagli ai microfoni di tuttosport, nel corso della quale ha anche allontanato l’ipotesi ritiro. Ivan Benedetto/LaPresse “Gli stimoli non ...

Bonucci torna alla Juventus - tutto vero. Clamoroso al Milan : chi chiedono in cambio - non è Higuain - : Non c'è solo Gonzalo Higuain tra le contropartite tecniche richieste dal Milan: il bomber argentino ha ingaggio e conguaglio pesantissimi, fatto che metterebbe a rischio la politica di abbattimento ...

Claudio Marchisio esprime tutto il suo amore per la Juventus attraverso il suo profilo Instagram : “tutto cio’ che sono, tutto cio’ che voglio. Life is a matter of Black and White”. Claudio Marchisio esprime tutto il suo amore per la Juventus attraverso il suo profilo Instagram. Le voci su un suo possibile addio al bianconero si sono susseguite in questi giorni, anche se il centrocampista ha piu’ volte espresso il suo desiderio di continuare alla Juventus. E anche quest’ultimo intervento viene ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Marotta conferma : “Partì tutto dall’operazione Cancelo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - Agnelli aveva previsto tutto nel 2013! La profezia : “fidatevi - fra 5 anni CR7…” : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Andrea Agnelli aveva previsto tutto già nel 2013: il presidente bianconero aveva già anticipato l’acquisto di CR7 ‘entro 5 anni’ Cristiano Ronaldo alla Juventus, sembrava solo un sogno del mercato estivo, invece da ieri pomeriggio è realtà. La Juventus ha realizzato quello che è stato definito ‘il colpo del secolo’, l’acquisto del calciatore migliore al mondo, forse anche ...