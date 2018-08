Juve | Ronaldo verso un record mondiale su Instagram

Psg - Buffon : "Cristiano Ronaldo alla Juve? Spero dia quello che ha dato al Real" : Buffon , al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la squadra transalpina e di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus poco più di un mese fa: 'Mi auguro che possa ...

Psg - Buffon : 'Spero che Cristiano Ronaldo regali gioie alla Juve' : Intervistato a fine gara su Sky Sport , il numero uno ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. "Spero regali gioie alla Juventus" "Spero che Cristiano Ronaldo dia alla ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...

Juventus - con Cristiano Ronaldo delirio e onnipotenza : Per la cronaca la sfida Juve A Juve B è finita 5-0 per la prima squadra, con reti di Ronaldo, autorete di Capellini, doppietta di Dybala , tra i più in forma e con la fascia di capitano al braccio ...

Juventus - mossa a sorpresa : individuato il vice-Cristiano Ronaldo : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, grande attesa per l’esordio in campionato contro il Chievo. I bianconeri hanno portato avanti una campagna acquisti molto importante, in particolar modo il botto è stato l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo mentre lascia dubbi l’operazione con il Milan. Un reparto di sicuro affidamento è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore si profila una ...

Milinkovic Savic al Milan?/ Ultime notizie - si inserisce la Juventus? "Lo ha chiesto Cristiano Ronaldo!" : Milan, ultima offerta per Milinkovic? Operazione da 125 milioni di euro tra prestito, riscatto e contropartite. Ma la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 13:11:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus parte da Villar Perosa : Erano le 17.08 di ieri quando Cristiano Ronaldo ha toccato il primo pallone in maglia bianconera. Ci sono voluti 7 minuti 16 secondi ai tifosi della Juventus presenti a Villar Perosa, per la tradizionale partita tra Juve A e Juve B, per vedere il primo gol messo a segno dal portoghese. Quarantacin

Dalla Spagna : 'Cristiano Ronaldo vuole Milinkovic alla Juventus' : TORINO - Cristiano Ronaldo vuole vincere la sua quarta Champions League consecutiva e chiede un ulteriore sforzo sul mercato alla Juventus per competere alla pari con Real Madrid, Liverpool, ...

Buffon : 'Spero che Cristiano Ronaldo dia alla Juve quello che ha dato al Real' : Gianluigi Buffon , intervistato da Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 del suo PSG nell'esordio in Ligue 1, parla così di Cristiano Ronaldo, grande colpo del mercato italiano e della Juve: 'Mi auguro che possa dare quello che ha dato in ...

Cristiano Ronaldo - video gol Juventus al debutto/ Villar Perosa : il portoghese attende l'esordio ufficiale : Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell'amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:39:00 GMT)

Psg - Buffon torna a parlare della Juve : il portiere commenta così l’arrivo di Cristiano Ronaldo : “Non penso di essere gia’ il padrone della difesa. Sono molto contento perche’ abbiamo vinto il nostro secondo match e per la seconda volta senza prendere gol. Al Parco dei Principi c’e’ un’energia particolare. Ero molto entusiasta all’idea di giocare qui. Ne ho parlato anche con i miei compagni”. Sono le parole di Gianluigi Buffon dopo 3-0 rifilato al Caen: “Un po’ di lavoro ...

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019. Data - programma - orario d'inizio e tv : come vedere l'esordio di Cristiano Ronaldo : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.