Jason Statham | l’ultimo action hero

wired

: RT @Everyeye: Shark - Il Primo Squalo: cifre mostruose per il film con Jason Statham - Bama_Boy91 : RT @Everyeye: Shark - Il Primo Squalo: cifre mostruose per il film con Jason Statham - BestMovieItalia : Box Office Italia, Shark: Il primo squalo con Jason Statham si divora il weekend in sala - - Everyeye : Shark - Il Primo Squalo: cifre mostruose per il film con Jason Statham -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Schwarzenegger senza culturismo, Stallone senza petto nudo, Van Damme senza arti marziali. È arrivato a fine anni Novanta nel cinema e, da inizio Duemila, ha preso il posto che occupa tutt’ora, quello di ultima starclassica, in un’epoca in cui il corpo non va più esibito ma usato.fa i suoi stunt da sé, e non sono puro esibizionismo come le spaccate di Van Damme, né “controllati” come quelli di Stallone. Sono stunt estremi, veri. Del resto è l’unico tra gli eroi d’azione occidentali a essere un’atleta prima di tutto, come avviene per la maggior parte degli attori che fanno cinema d’arti marziali in Oriente. Tuffatore di livello olimpionico anche se alle olimpiadi non c’è mai andato – era nel team britannico dei giochi del Commonwealth del 1990 – e ballerino in slip leopardato per videoclip musicali,è stato scoperto da Guy Ritchie ...