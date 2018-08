Italia sotto attacco | asta Bot deserta e spread alle stelle Borghi | ' O la Bce ci aiuta o

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...

'Chi se ne frega se l'Italia è il paese con meno laureati in Europa' - le parole del sottosegretario ai Trasporti Siri : Secondo Siri, il punto è che ci sono persone che hanno altro tipo di competenze e che potrebbero entrare nel mondo del lavoro prima della laurea, magari già a 19 anni. 'Chi oggi fa il ragioniere, il ...

Il sottosegretario Siri : “Chi se ne frega se l’Italia è il paese con meno laureati in Ue” : Scontro in studio durante la trasmissione In Onda, su La7, tra il sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, e i conduttori. Quando gli fanno notare che l'Italia ha un numero tra i più bassi di laureati in Europa, Siri risponde: "Chi se ne frega, i laureati devono essere gli ingegneri, i medici, gli avvocati".Continua a leggere

Bce : “In Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi. Sono ancora sotto i livelli pre-crisi” : I consumi in Italia e in Spagna “non hanno ancora evidenziato una completa ripresa” mentre in Germania e Francia Sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi e anche i redditi reali da lavoro dipendente “permangono significativamente inferiori a prima della crisi” a causa “della moderazione salariale indotta dalla crisi e della disoccupazione rimasta su livelli elevati”. Nel suo bollettino ...

[Il commento] Il muratore - il fruttivendolo - il fornaio e il parrucchiere. L'Italia multicolore sotto casa mia e l'assurdo mito della ... : L'ultimo piccolo eroe italiano si chiama Yebaneberhan, ha i capelli ossigenati e la pelle nera. Ha appena vinto la medaglia di bronzo in una gara regina come i 10 mila metri agli Europei di atletica, ...

Terremoto in Indonesia - parlano gli Italiani : 'Sotto il sole senza cibo e acqua' : Il campione di scherma ha raccontato ieri alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza: ' È stato terribile , hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la ...

Alan Friedman : 'Italia sotto attacco. Cosa succederebbe in caso di tempesta perfetta sui mercati' : Alan Friedman traccia uno scenario tragico per l'Italia. In un futuro molto prossimo scrive l'economista in un capitolo del suo ultimo libro Dieci cose da sapere dell'economia italiana riportato dal sito linkiesta.it c'è un concreto rischio per l'Italia, perché nonostante le promesse il debito pubblico è una vera bomba a orologeria per il nostro Paese se, sostiene ...

Razzismo - Italia in comune sottoscrive il manifesto per l'inclusione : ... in cui il Sud arranca e le imprese chiudono per trasferire sede e soldi all'estero, aspettiamo invece che il governo Conte ci faccia conoscere l'agenda politica per i prossimi mesi. Un'agenda che ...

Sotto pressione i titoli di Stato Italiani. Spread sale ancora - rendimenti sopra il 3% : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo Spread tra Btp e Bund tedesco.Sotto pressione i titoli di Stato italiani. I tassi dei Btp a 2 anni sul mercato secondario hanno visto salire il rendimento di 0,48 ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

Così frana il piano di Salvini per sottomettere Forza Italia : 'Ci vuole irrilevanti è l'analisi dell'azzurro Roberto Occhiuto - e l'irrilevanza in politica ti uccide'. Questa analisi è l'unica che offre una chiave di lettura coerente di ciò che sta avvenendo: ...

La mia Italia non è quella di Salvini e dei suoi sottoposti Di Maio e Conte : Non mi sento più nel mio Paese. La mia Italia non è questa di Salvini e dei suoi sottoposti Di Maio e Conte. Certo, viene in mente prima di tutti Salvini. Vorrei che tra un post e tra l’altro, tra un selfie su una spiaggia e uno in discoteca, gli scappasse un rigurgito di coscienza, come un rutto. Vorrei che la notte non dormisse, non per le zanzare e il caldo, ma per le frasi che ha detto: “Facciamo un’anagrafe, una fotografia ...

DIETRO LE NOMINE/ Accordo sottobanco tra Salvini-Forza Italia (e Renzi) : Il caos sulle NOMINE fa emergere il doppio gioco di Berlusconi e Salvini: I due leader fingono di farsi la guerra ma sottobanco si cambiano "prebende" e favori. MARAMALDO(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello ‘annega’ sotto i colpi della Croazia - l’Italia giù dal podio a Barcellona : Il Settebello cede nella finale per il terzo posto sotto i colpi della Croazia: per l’Italia della Pallanuoto maschile niente bronzo agli Europei 2018 La Croazia, campione del mondo in carica, sconfigge nella finale per il terzo posto agli Europei di Pallanuoto, il Settebello. La squadra di Sandro Campagna inizia con il piede sbagliato il match valido per il terzo gradino del podio del torneo europeo. L’Italia scende in acqua ...