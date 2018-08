Israele Stato Nazione | la legge che divide 

Israele : manifestazione Tel Aviv contro legge Stato Nazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele : protesta contro 'Stato-Nazione' : ANSAmed, - TEL AVIV, 12 AGO - Decine di migliaia di persone hanno dimostrato ieri sera a Tel Aviv, per il secondo sabato consecutivo, contro la legge su Israele 'Stato Nazione' del popolo ebraico, ...

Striscia di Gaza - Israele : sarà guerra con Hamas?/ Stato ebraico : "Pronti a più grande operazione mai vista" : Attacchi tra Gaza e Israele: ultime notizie, Hamas ha lanciato 150 missili, risposta immediata e anche tre persone morte tra cui una donna incinta e il suo bambino di 18 mesi.

Ebrei o israeliani? La nuova legge su Israele-Stato-nazione ebraica : I giudei [Jews] sono membri di un popolo etno-religioso, disperso attraverso il mondo e appartenenti a molte nazioni, con un forte senso di affinità con Israele. Noi, in questo Paese, apparteniamo ...

Israele - premier Netanyahu : 'Stato-Nazione non lede diritti civili' : La legge "Stato-Nazione" secondo cui Israele è lo Stato nazionale del popolo ebraico "non colpisce né intende colpire in futuro i diritti del privato cittadino". Lo ha affermato il primo ministro ...

Viaggio nell'Israele che si ribella allo "Stato-nazione" di Bibi Netanyahu : È la rivolta dell'intellighenzia. Che s'intreccia con quella delle minoranze etniche e della comunità gay. La rivolta contro una deriva fondamentalista che uccide gli stessi ideali originari del sionismo. Una deriva che rischia di trasformare definitivamente uno Stato democratico in uno Stato etnico. Stavolta non è in gioco "solo" la pace con i Palestinesi. Stavolta la posta è l'identità stessa d'Israele, la ...

Israele : è libero Jorit Agoch - l'artista napoletano arrestato a Betlemme : Il ritrattista napoletano Jorit Agoch torna a casa dopo 24 ore di fermo. l'artista, da qualche giorno a Betlemme per la realizzazione di un murale di 4 metri sul muro di separazione israeliano, è stato arrestato [VIDEO] dalla Guardia di frontiera del posto. Il volto rappresentato è quello di Ahed Tamimi, la 17enne attivista della resistenza palestinese tornata libera qualche giorno fa: era in carcere dal dicembre 2017 con l'accusa di oltraggio a ...

Israele Stato ebraico : la Chiesa cattolica : "Legge discriminatoria" : La legge sullo "Stato-nazione del popolo ebraico", varata di recente dal parlamento israeliano, non piace alla Chiesa cattolica. Il Patriarcato latino di Gerusalemme la definisce "discriminatoria" ed esprime "grande preoccupazione" perché la norma non fornisce adeguate garanzie alle minoranze.Vediamo nello specifico il nodo centrale dell'accusa. "La legge - si legge in un comunicato - non fornisce una qualche garanzia costituzionale ai diritti ...

Israele - rilasciata Ahed Tamimi : "La resistenza continua"/ Ultime notizie : Jorit arrestato a Betlemme : Israele, rilasciata la giovane palestinese Ahed Tamimi. Ultime notizie: l'artista italo-olandese Jorit arrestato a Betlemme per un murale un suo onore

Jorit arrestato in Israele per un murales - Quarto si mobilita per lo streetartist : Lo street artist italiano Jorit Agoch è sospettato - assieme ad un altro cittadino italiano e ad un palestinese - di aver 'danneggiato ed imbrattato la Barriera di difesa nella zona di Betlemme'. Lo ...

Erdogan - Israele è lo Stato più razzista : "Invito il mondo musulmano, la comunità cristiana, tutti i Paesi democratici e i difensori delle libertà, le istituzioni, le associazioni e i media ad agire contro Israele", ha aggiunto Erdogan. ...

"Europa non chiudere gli occhi : Israele - per legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

Israele è "Stato nazione del popolo ebraico"/ Ultime notizie - Kremnitzer : "Apartheid non solo in Sudafrica!" : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni