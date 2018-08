Iran | Khamenei accusa Rohani di cattiva gestione crisi

Iran : ayatollah Khamenei - economia penalizzata da mala gestione più che da sanzioni Usa : Teheran, 13 ago 11:40 - , Agenzia Nova, - L'economia dell'Iran è "penalizzata più dalla mala gestione che dalle sanzioni adottate dagli Stati Uniti" nei confronti della Repubblica... , Irt,

Iran : 67 arresti nella campagna anti-corruzione lanciata da Khamenei : "Il nostro nemico, l'America, ha deciso di mettere sotto pressione il nostro popolo e la nostra economia, ma non ci riuscirà", ha detto Mohseni, citato l'agenzia di stampa Iraniana "Mizan". Le ...

"Khamenei ha 95 miliardi". Sale la tensione tra Usa e Iran : Per ora è uno scambio di tweet e dichiarazioni roventi, ma il timore che dalle parole, scritte persino in maiuscolo, si possa scivolare verso azioni militari è concreto. Il braccio di ferro tra Stati ...

Iran : Pompeo - Khamenei ha fondo segreto da 95 miliardi di dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-Usa sbagliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Iran : Khamenei - relazioni con Usa non risolverebbero problemi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran : Khamenei - 'stringere con europei - più duri con Usa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - Khamenei : 'Pronti a riprendere il programma di arricchimento dell'uranio' : “Ho ordinato all’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran di riprendere il processo di arricchimento dell’uranio”, così la Guida Suprema Iraniana Ali Khamenei durante un discorso, tenuto lunedì, in occasione del ventinovesimo anniversario di morte del fondatore del paese, l’Ayatollah Khomeini. L’annuncio arriva dopo settimane di tensioni cominciate lo scorso 30 aprile, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in diretta TV, ...

Iran : Khamenei attacca accordo nucleare - firmato per paura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve