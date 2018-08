Inter verso il Sassuolo | Asamoah già in gruppo | Radja in dubbio

Elena Tambini - la nuova Diletta Leotta? 'Il mio stile è diverso. Mi Interessa più quello che dico' : Esperienza molto formativa con Siria Magri che mi ha permesso di approfondire la cronaca giudiziaria. Lei un pilastro, maniacale nei testi. Ripeteva all'infinito: non bisogna dire nulla che non ...

Elena Tambini - la nuova Diletta Leotta? 'Il mio stile è diverso. Mi Interessa più quello che dico' : Magari non c'entra niente col mondo del calcio'. Ci pensa a una famiglia tutta sua? 'Sono la prima di quattro figli. Alle spalle ho una famiglia numerosa e unita. Ogni domenica vado a cena da loro. ...

Elena Tambini - boom sui social. La nuova Diletta Leotta? «Il mio stile è diverso. Mi Interessa più quello che dico» : Elena Tambini è una roccaforte inespugnabile. Dalla carriera di arbitro , 9 anni, ha ereditato un autocontrollo impeccabile , neanche Sgarbi è riuscito a farle perdere la calma, . Ha preso un treno, ...

Elena Tambini - boom sui social. La nuova Diletta Leotta? 'Il mio stile è diverso. Mi Interessa più quello che dico' : Elena Tambini è una roccaforte inespugnabile. Dalla carriera di arbitro , 9 anni, ha ereditato un autocontrollo impeccabile , neanche Sgarbi è riuscito a farle perdere la calma, . Ha preso un treno, ...

Spazio : Interrotto il conto alla rovescia per il lancio della sonda verso il Sole : Si è interrotto a pochi minuti dal lancio, il conto alla rovescia per la partenza da Cape Canaveral della sonda Parker Solar Probe della Nasa diretta verso il Sole: il segnale di ‘no-go’ è probabilmente dovuto ad un problema tecnico. Sono in corso ulteriori verifiche, mentre il resto del team Nasa si mantiene pronto per il lancio che sara’ possibile fino alle 10:38 (ora italiana). “Abbiamo ancora pochi minuti, altrimenti ...

Modric - un indizio social e la stampa spagnola lo spingono verso l'Inter (RUMORS) : Domani il secondo grande tormentone del Calciomercato 2018 dovrebbe giungere ad una svolta. Luka Modric incontrera' il presidente del Real Madrid, Florentino Perez e, secondo le indiscrezioni, la sua posizione non è cambiata. Il fuoriclasse croato è desideroso di una nuova esperienza lontano dalla Spagna, l'Inter gli offre condizioni economiche vantaggiose e la possibilita' di cimentarsi in un campionato di grandi tradizioni come quello ...

Mandzukic 'mura' l'Inter e spinge Modric verso Madrid : 'È stato bello condividere un'indimenticabile esperienza in Coppa del Mondo con il mio capitano e amico. Grande estate, ma ora è tempo di tornare nei nostri club' , è il commento di una foto postata ...

L'Inter corteggia Modric ma perde Vidal : il cileno verso il Barcellona : Secondo quanto riportato da Sky Sport, il d.s. viola spera di poter concludere un prestito con diritto di riscatto fissato a 2.7 milioni di euro. L'unico ostacolo per la Fiorentina è l'ingaggio del ...

Rebic verso Siviglia - viola Interessati : ANSA, - ROMA, 2 AGO - Autore di una straordinaria Coppa del Mondo con la Croazia, Ante Rebic è uno dei prospetti più interessanti del calciomercato e secondo la spagnola 'Onda Cero' il Siviglia è la squadra che potrebbe acquistarlo. Un accordo con l'Eintracht ...

Vidal verso l'Inter - c'è l'accordo col Bayern : La trattativa fra l'Inter e Arturo Vidal è ormai alla stretta finale. Il cileno, ogni giorno che passa, è sempre più lontano dal Bayern Monaco: il ritorno in Italia, per il centrocampista sudamericano,...

Barella - accostato al Napoli - diretto verso l'Inter : Secondo quanto riporta Premium Sport, ci sarebbe stata un'accelerata improvvisa dell'Inter per Nicolò Barella, centrocapista del Cagliari. Nicolò Barella verso l'Inter. Lo riporta Premium Sport che segnala come ci sia stata nelle ultime ore un'accelerata dei nerazzurri per il giovane centrocampista del Cagliari, accostato precedentemente al Napoli. La formula, si dovesse concretizzare ...

La marina israeliana Intercetta una nave di pacifisti diretta verso Gaza : dirottata in porto : L'equipaggio era composto da persone divarie nazioni che intendevano raggiungere il porto di Gaza perspezzare il blocco marino e fornire medicinali

La marina israeliana Intercetta una nave di pacifisti diretta verso Gaza : L'equipaggio era composto da persone divarie nazioni che intendevano raggiungere il porto di Gaza perspezzare il blocco marino e fornire medicinali

Enel guarda ancora con Interesse verso il Brasile : Teleborsa, - La strategia di espansione di Enel in Brasile potrebbe portare all'acquisto di tre impianti di distribuzione di Eletrobras. Parola di amministratore delegato Francesco Starace che lo ha ...