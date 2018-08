Inter | Keita | Qui per Spalletti Tifosi in festa sotto la sede

Calciomercato Inter - il primo giorno di Keita : visite mediche e firma : Le parole di Keita Al suo arrivo a Milano, Keita ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Sky Sport, dicendosi pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra: "Sono davvero ...

Inter - il colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è l’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

Ag. Keita : 'Alla Lazio promesse non mantenute. Spalletti perfetto - ecco quando è nata l'idea Inter' : Ultimo colpo dell' Inter in ordine di tempo, Keita Baldé si prepara alla sua nuova avventura in Italia. Il su agente, Roberto Calenda , ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale racconte come e quando è nata l'idea del trasferimento in nerazzurro: 'Alla fine della scorsa stagione. Una sera a cena parlando con lui mi sono reso conto che Keita aveva un conto ...

Inter - Keita : "Qui per Spalletti". Visite mediche concluse - ora la firma : iniziata l'avventura Interista di Keita Baldé. L'attaccante senegalese ha sostenuto le Visite mediche presso la clinica Humanitas, una delle ultime 'formalità' prima della firma del contratto che lo ...

Keita all'Inter/ Ultime notizie : oggi le visite mediche e la firma sul contratto : Keita all'Inter, Ultime notizie: oggi le visite mediche e la firma sul contratto, il senegalese è ormai un giocatore nerazzurro. Parla l'agente Calenda.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA : il giorno di Bakayoko e Keita - Inter insiste per Modric : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di ...

Inter - arriva Keita : ecco le prime parole da calciatore nerazzurro : L’Inter ha piazzato il colpo Keita, l’attaccante è arrivato ieri a Milano, previste per oggi le visite mediche e la firma del contratto. ecco le prime parole da nerazzurro: “Sono molto felice. Spalletti è stato molto importante per il mio arrivo qui. Speriamo in una grande avventura con l’Inter”. Indicazioni anche dall’agenda Calenda, Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: ...

Calciomercato Inter - Keita : 'Sono molto felice - Spalletti importante per me' : ' Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene '. Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuera' le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. ' Spalletti e' stato molto ...

Inter - Keita : “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio arrivo” : Inter, Keita- Prime parole per Keita da giocatore dell’Inter dopo il suo arrivo a Milano nella notte. Keita è un nuovo giocatore dell’Inter, e lo stesso attaccante è apparso carico e motivato per l’inizio della nuova avventura in maglia nerazzura. AFFARE DA 5 MILIONI PIU’ 34 MILIONI Keita vestirà nerazzurro per una cifra pari a […] L'articolo Inter, Keita: “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Keita da nerazzurro : “ecco chi mi ha convinto a venire qui” : L’esterno offensivo ex Lazio è arrivato ieri sera a Milano, oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l’Inter Giornata importante quella di oggi per Keita Balde, impegnato tra l’Humanitas di Rozzano e la sede dell’Inter per la firma sul suo nuovo contratto. Il giocatore ex Monaco arriva in nerazzurro con la formula del prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34, un ...