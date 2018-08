Inter | il giorno di Keita | Qui per Spalletti Visite mediche e firma

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

Intervento per la rimozione delle tonsille : Logan - 4 anni - muore il giorno dopo : Il piccolo Logan Solheim, originario di Liverpool, era stato sottoposto all'Intervento a causa dei suoi continui attacchi di tonsillite. L'operazione era andata bene, ma il giorno dopo il bimbo ha cominciato a vomitare sangue e a lamentare difficoltà respiratorie...Continua a leggere

Modric - il giorno più lungo : vertice decisivo con il Real Madrid. L'Inter freme : Luka Modric, 32 anni, centrocampista del Real Madrid. Epa È il giorno di Luka Modric. L'Inter freme e aspetta notizie da Madrid: in giornata, probabilmente nel pomeriggio, è previsto il vertice tra il ...

Modric all'Inter/ Ultime notizie : oggi Luka incontra Perez - è il giorno decisivo? : Modric all'Inter, Ultime notizie: oggi Luka incontra Perez, è il giorno decisivo? Il meeting con il presidente del Real Madrid dirà se il croato può diventare nerazzurro(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:40:00 GMT)

PORDENONE - OPERAIO InterINALE MUORE IN CEMENTIFICIO : ERA IL PRIMO GIORNO DI LAVORO/ Da chiarire le cause : PORDENONE, OPERAIO INTERINALE MUORE in CEMENTIFICIO: era il PRIMO GIORNO di LAVORO per Donato Maggi, 37enne morto folgorato in una struttura di proprietà della Buzzi Unicem(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Pordenone : operaio Interinale al primo giorno di lavoro muore in un cementificio : Un operaio originario di Taranto è stato trovato morto stamattina in una sala macchine del cementificio di Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. Tra le cause ipotizzate un malore per il caldo o una folgorazione elettrica.Continua a leggere

Pordenone - operaio Interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro : Era al suo primo giorno di lavoro, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’operaio, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan pazzesco - l’Inter attende mentre il Napoli piazza il colpo : 1/4 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’Inter ‘pesca’ dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa : 1/6 LaPresse/PA ...

Riapre per un giorno Intero il camerino di palazzo Fulcis : La rassegna Ferragosto e dintorni propone un tour alla scoperta di Belluno. Dai dipinti di illustri medici all'Archivio di Stato, dieci giorni di cultura ed eventi

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la follia della Juve ed il doppio colpo dell’Inter : 1/6 AFP/LaPresse ...

Notizie del giorno : TAV e Intervista a Di Maio : Notizie del giorno: ancora polemiche sulla TAV. Ieri il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha lanciato la proposta di un referendum. intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio non esclude la possibilità di ricorrere alla fiducia per il decreto dignità. Notizie del giorno: ancora polemiche sulla Tav News. Si prefigura la possibilità di un referendum per decidere il proseguimento del cantiere Tav. La proposta è ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’asse Juve-Milan ed il colpo dell’Inter - innesti per Genoa - Lazio - Toro e Samp : 1/7 AFP/LaPresse ...