Intelligenza Artificiale | la blockchain è un talento toscano

L’Intelligenza Artificiale avrà dei sentimenti? : Pubblichiamo di seguito un estratto dal libro La guerra delle intelligenze, di Laurent Alexandre (EDT, 18 euro, 307 pagg). Tutti i diritti riservati all’editore EDT. —————————————– Nonostante quanto sostengano i difensori delle tesi “spiritualiste” o “dualistiche”, secondo i quali la coscienza di sé ha bisogno di un soffio trascendente per esistere, ...

Samsung scommette su Intelligenza Artificiale e auto del futuro : 161 miliardi in tre anni : Due giorni fa Lee ha incontrato il ministro delle Finanze Kim Dong-yeon che lo ha esortato a sostenere l'occupazione e l'economia.

Noi umani sopravviveremo all’Intelligenza artificiale? : “Se l’intelletto diventasse non solo produttore, ma anche prodotto della tecnologia, potrebbe allora generarsi un circolo vizioso imprevedibile e dalle conseguenze potenzialmente pericolose”, scrive Murray Shanahan, professore di robotica cognitiva dell’Imperial College di Londra. Il suo libro, La rivolta delle macchine (Luiss University Press) è incentrato su una possibilità da sempre dibattuta nella storia della tecnologia e spesso ritenuta ...

Come l'Intelligenza Artificiale sta rimodellando l'industria musicale : ...sarà che gli strumenti dell'IA continueranno il lavoro dei software musicali e di altre tecnologie simili nel democratizzare la creazione di musica a sempre più aspiranti artisti in tutto il mondo, ...

Unibo. Intelligenza Artificiale : a Bologna la più grande conferenza scientifica mondiale : ... EurAI, , ed è stata messa a punto in particolare da due docenti dell'Università di Bologna: Michela Milano e Paola Mello, entrambe del Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria. La ...

L'Intelligenza Artificiale gioca da broker : Saxo bank investe nel fintech : Dall'alleanza con Banca Generali la nascita di BG Saxo, un progetto fintech che mira a sfruttare le nuove tecnologie per la consulenza finanziaria

L’Intelligenza Artificiale gioca da broker : Saxo bank investe nel fintech : (Foto: Shutterstock) Il via scatterà in autunno, per ora si attende che Banca d’Italia e Consob diano l’imprimatur. Saxo bank e Banca Generali sono sulla griglia di partenza, pronte a testare sul campo la solidità della loro “alleanza strategica“ annunciata e minuziosamente messa a punto in questi lunghi mesi. Più simile a un “binomio” che a un semplice accordo commerciale, la partnership ha un obiettivo ...

Intelligenza Artificiale - telepatia - reti neurali : il Machine Learning capisce il 'simile' : La capacita' di “leggere il pensiero” degli altri è di sicuro uno dei requisiti che recano un vantaggio sostanziale nella relazione tra persone. Oggi, anche tra macchine. È rivoluzionario lo studio condotto dalla small company DeepMind di Google all’interno del progetto ToMnet guidato da Neil Rabinowitz, pubblicato di recente sulla rivista Science. Presentato a Stoccolma in occasione della Conferenza Internazionale sull’Apprendimento delle ...

Tutti i limiti dell’Intelligenza artificiale : Blade Runner “L’intelligenza artificiale è una delle cose più importanti sulle quali l’umanità stia lavorando: è più pervasiva dell’elettricità o del fuoco”. La frase pronunciata qualche mese fa da Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, rende bene l’idea di quali e quante siano le aspettative riposte nelle potenzialità del deep learning: una tecnologia in grado già oggi di affiancare i medici nelle diagnosi delle malattie, di ...

Intelligenza Artificiale alla velocità della luce - : ... assieme a quella di non necessitare di enormi fonti di energia, apre infatti la strada a un nuovo modo di creare 'cervelli elttronici', portando la scienza sempre più vicina alla creazione di una ...

Liceo Galilei - il prossimo anno via al corso in Intelligenza artificiale : ... ovvero le materie di insegnamento: a caratterizzare il corso non sarà solo l'intelligenza artificiale, ma anche per esempio la filosofia della scienza. Se si deciderà di cambiare anche l'esame di ...

L'Intelligenza Artificiale facile preda di hacker : L' intelligenza artificiale puo' essere facile preda di una nuova generazione di hacker. Lo riferisce la rivista Science sul suo sito

Su Xbox One i cheater potranno essere individuati da un'Intelligenza artificiale : Negli ultimi mesi abbiamo visto Microsoft parlare molto di cloud e concentrarsi in questo settore fornendo numerosi servizi, riporta Onmsft.Ebbene come possiamo vedere la società ha in progetto un ulteriore servizio basato su cloud, si tratta di un'intelligenza artificiale realizzata per prevenire gli abusi in gioco, i così detti cheater.Microsoft avrebbe dunque depositato un brevetto che lascerebbe intuire il comportamento di questa IA, essa ...

L’Intelligenza Artificiale è pronta a funzionare alla velocità della luce : L‘intelligenza artificiale mette il turbo e si prepara a funzionare alla velocità della luce, grazie a un dispositivo ottico stampato in 3D alla base di una rete di neuroni artificiali, che imita quella naturale del cervello. Descritto sulla rivista Science, il dispositivo è stato messo a punto dal gruppo coordinato da Aydogan Ozcan, dell’università della California a Los Angeles (Ucla). Le reti neurali artificiali sono alla base dei ...