Instagram | una nuova procedura per la verifica dell’account

Michelle Hunziker - su Instagram posta una foto con lo stesso bikini di vent'anni prima : La foto pubblicata da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram sembra essere un collage di una stessa foto. In realtà quello che si nasconde dietro è proprio la differenza d'età tra le due. Infatti,...

Con una foto dal suo profilo social Aida Yespica fa il pieno di like su Instagram. La showgirl venezuelana, molto attiva sui social, ha voluto ?premiare? i suoi follower con uno scatto...

Estate da poveri - il nuovo video de Le Coliche : come scroccare una vacanza con una storia su Instagram : Il caldo di Roma ad agosto è insopportabile, ma Le Coliche hanno trovato il modo di renderlo più piacevole con il loro ultimo video : 'Estate da poveri'. Tra una battuta sul traffico e una sulla metr ...

Quando pubblicare una foto su Instagram : Dalla nascita del social network, milioni di utenti cercano di capire Quando pubblicare una foto su Instagram. Se questo a molti può sembrare un dettaglio di poco conto, in realtà, sfruttando l’orario giusto è possibile ottenere un boost sia a livello di like che di follower. Fino a poco tempo fa, sembrava che esistesse un momento più valido degli altri, da cui tutti potevano trarre dei vantaggi significativi. In realtà questo, soprattutto ...

Dybala raggiunge 20 milioni di follower su Instagram : 'Siamo una nazione' : Il calcio al tempo dei social, con i giocatori che contano attentamente il numero dei propri follower, ringraziandoli e facendo festa insieme a loro. E' quanto accaduto a Paulo Dybala che, proprio in ...

Calciomercato - telenovela Modric-Inter : su Instagram spunta una FOTO dall’interpretazione controversa : MODRIC INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato ed oggi ha deciso di farlo posare con la terza maglia della squadra di Perez con tanto di FOTO sui social. L‘Inter attende con pazienza l’evolversi della situazione credendo di poter portare a Milano il centrocampista. Poco fa, su Instagram, è spuntata un’altra immagine (che si può notare a fine articolo) che fa discutere, postata ...

Mara Venier insulta una fan su Instagram : Mara Venier sui social si infiamma contro una follower che si è lasciata scappare un commento poco gradito alla conduttrice di “Domenica In”. L’utente ha ironizzato sull’età generale non proprio giovanissima dei colleghi di lavoro della presentatrice, che ha perso il controllo su Instagram replicando immediatamente alla donna. «Grandissima str***etta», ha tuonato la Mara furiosa che ha palesemente difeso il gruppo e invitato ...

Serena Williams su Instagram : 'La scorsa settimana ero depressa - non mi sentivo una buona madre' : Una settimana fa, Serena Williams subiva la peggior sconfitta della sua straordinaria e lunga carriera , 928 match, contro Joanna Konta, numero 48 del mondo, capace di infliggerle un 6-1, 6-0 che ha ...

Instagram cancella una foto ritenuta hot di Claudio Santamaria e Francesca Barra : Tra moglie e marito non mettere il dito? No, non metterci il web. Per una testimonianza diretta chiedere a Claudio Santamaria e Francesca Barra. Lei, di sicuro più social del marito, seguita da più di ...

Mara Venier insulta la fan su Instagram : "Tu sei una grandissima s…" : Botta e risposta ad alto volume e toni coloriti su Instagram tra Mara Venier e una fan . Il motivo? Il commento di una utente donna che si è lasciata andare a un'osservazione ironica sull'età media - ...

Geordie Shore : Sophie - Chloe e Marnie lanciano una nuova e molto nuda posa per le foto su Instagram : Geordie Style The post Geordie Shore: Sophie, Chloe e Marnie lanciano una nuova e molto nuda posa per le foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Claudio Santamaria e la Barra censurati per una foto - l’ira dei due. Battaglia aperta a Instagram : Claudio Santamaria e Francesca Barra censurati, la foto è considerata fuori dalle regole di Instagram. La loro ira in due lunghi e duri post “Indignati e arrabbiati”. Ecco lo scatto incriminato Francesca Barra e Claudio Santamaria non ci stanno. La censura a cui hanno dovuto sottomettersi dopo aver postato uno scatto artistico su Instagram (che […] L'articolo Claudio Santamaria e la Barra censurati per una foto, l’ira dei ...

Maria Venier da della grandissima stronxxtta ad una follower su Instagram. Scatta la polemica : Mara Venier su Instagram contro una follower: “grandissima str***a” Mara Venier è molto attiva su Instagram: pubblica foto, mette like, lascia commenti e risponde anche anche a tono a chi la critica. In passato ha dato dello esse ti erre o enne zeta o ad un uomo che doveva farsi “i fatti suoi” ed ha anche mandato a quel paese un ragazzo che le augurava un fallimento, mentre è solo di poche ore fa uno splendido “grandissima stron*etta” ad una ...