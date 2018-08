eurogamer

: Insomniac parla delle sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man. #SpiderMan - Eurogamer_it : Insomniac parla delle sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man. #SpiderMan - infoitscienza : Insomniac parla del possibile ritorno di Resistance - zazoomblog : Insomniac parla del possibile ritorno di Resistance - #Insomniac #parla #possibile #ritorno -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Manca ormai pochissimo all'uscita di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato alla figura del celebre Uomo Ragno sviluppato daGames e in uscita il prossimo 7 settembre.In una recente intervista concessa a GamesTM e riportata da Wccftech, il creative director del gioco Bryan Intihar ha potutoreimportantiche lohadi Spider-Man. La più significativa di queste riguarda il background stesso di, un team con tantissima esperienza nel genere sparatutto, ma praticamente al debutto nel genere action."Anche se ci stavamo occupando di Feral Rites circastesso periodo di Spider-Man, non avevamo molta esperienza con gli action in terza persona dove combatti corpo a corpo", spiega Intihar. "Guardiamo a Ratchet, a Resistance e a Sunset Overdrive. Siamo unoda grande sparatutto, e siamo piuttosto conosciuti per le ...