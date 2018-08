calcioweb.eu

: Infortunio #Destro, si ferma l'attaccante del #Bologna - CalcioWeb : Infortunio #Destro, si ferma l'attaccante del #Bologna - demian_yexil : RT @WeAreTennisITA: Ritiro da Cincinnati anche per @Venuseswilliams a causa di un infortunio al ginocchio destro. In dubbio anche la partec… - alexcobra11 : 79° Bruttissimo infortunio per Ojeda che dopo un contrasto cade male sul braccio destro ed è costretta a lasciare i… -

(Di lunedì 13 agosto 2018)– Si avvicina sempre di più l’inizio del prossimo campionato di Serie A, una squadra che spera di migliorare l’ultimo risultato è sicuramente il, iniziato un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina. Nelle ultime oredi Mattia, tegola per il: “Gli esami cui è stato sottoposto Mattiahanno evidenziato uno stiramento del retto femorale. I tempi di recupero sono di circa due settimane”. L’attaccante sarà quindi costretto a saltare l’esordio in campionato del club rossoblu. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, sil’attaccante delCalcioWeb.