Incinta muore nel sonno a 33 anni | il marito era uscito mentre dormiva sul divano

Brescia - 33enne Incinta muore nel sonno. La scoperta del marito : È morta nel sonno a 33 anni insieme al bimbo che portava in pancia. Alessandra Fausti, residente a Carpenedolo (Brescia), se n'è andata mentre dormiva sul divano di casa.Ma cosa è stato a toglierle la vita a soli 33 anni? Probabilmente un arresto cardiocircolatorio non le ha lasciato scampo nella notte fra venerdì e sabato. Alessandra lascia la figlioletta di due anni e il marito Fabio. Il suo è stato un dramma che si è consumato nel giro di ...

Choc in India. In otto violentano a turno una capra Incinta : l’animale muore : I fatti sono avvenuti a Nuh, nello stato di Haryana. La gang avrebbe rubato l'animale, per poi picchiarlo e stuprato. Il proprietario ha colto gli uomini in flagrante e ne ha bloccati tre, prima che fuggissero. La povera bestia è morto il giorno seguente a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

Incinta muore nell'incidente : neonata strappata dalla pancia della madre cade in terra ed è illesa : Una storia che ha dell'incredibile quella di una neonata che era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto. Mangia ...

Empoli - Barbara muore a 42 anni in ospedale : era Incinta di 2 gemelli. “Vogliamo la verità” : Parla il marito di Barbara Squillace, la 42enne morta il 19 luglio nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Empoli, incinta di due gemelli: "Barbara ha chiuso gli occhi. Ho visto che respirava, ma quando ho cercato di svegliarla è stato tutto inutile". L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta e sequestrato la cartella clinica.Continua a leggere

Trento - donna Incinta soffocata dal cibo. Il figlio - nato prematuro - muore 4 giorni dopo : soffocata da uno 'stupido' boccone di cibo. Maia Croitoru, moldava di 28 anni, che viveva a Trento con il marito Victor Chirica e il figlio di due anni, non ce l'ha fatta: è morta ieri all'ospedale cittadino di Santa Chiara. Due giorni prima, se ne era andato il bambino che aspettava: era stato fatto nascere prematuramente nel disperato tentativo di salvarlo. Maia era alla 28esima settimana di gravidanza quando quel che stava mangiando nel corso ...

