Incidente stradale Palermo-Catania | 2 morti Ultime notizie Centuripe | scontro anche a

Enna : due morti e tre feriti in un Incidente stradale : Terribile incidente stradale a Centuripe, in provincia di Enna, dove due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite. L'impatto, che ha visto coinvolte tre auto, è avvenuto verso le sette di oggi su un tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo all'altezza degli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Per i soccorsi è stato mobilitato anche un elicottero del 118 con conseguente chiusura dell'autostrada in tutt'e due le direzioni per ...

Napoli - 34enne muore in un Incidente stradale : presunti ritardi nei soccorsi : Sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale per fare luce sul tragico incidente stradale che, nella serata di giovedì scorso, intorno alle ore 21:00, è costato la vita ad un giovane. La vittima aveva 34 anni, residente a Ponticelli, popoloso quartiere napoletano. Il sinistro è avvenuto nella zona di Capodichino, nei pressi dell'aeroporto civile di Napoli, sulla strada perimetrale che conduce al rione Scampia. Gli agenti della ...

Roma - terribile Incidente stradale a Nettuno : muore una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia della strada colpisce stavolta il Lazio e, precisamente, la città di Nettuno. Lo schianto è accaduto la scorsa notte alla periferia della città tirrenica, in via dei Frati, arteria stradale ad alta percorrenza. Una Bmw condotta da un 39enne si è ribaltata sull'asfalto, dopo aver colpito un palo dell'illuminazione. Nel terribile impatto è deceduta una delle due figlie dell'uomo che viaggiavano a bordo del mezzo: si tratta di ...

Napoli - Incidente stradale con un morto a Capodichino : indaga la Municipale : La Polizia Municipale di Napoli sta indagando su un sinistro stradale avvenuto intorno alle ore 21,00 di giovedi sera nel quartiere Capodichino a seguito del quale è deceduto un giovane napoletano di ...

Colli San Rizzo - ME - : un Incidente stradale - ha coinvolto questa mattina - un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

Caporalato a Verona : 6 arresti - anche un medico legale. L’indagine dopo l’Incidente stradale in cui morì un lavoratore : Un incidente che coinvolse un mini-van sull’A13: vittima un lavoratore marocchino, altri 11 rimasero feriti. Mentre in provincia di Foggia si indaga sui 16 braccianti morti negli ultimi giorni sulle strade in due analoghi scontri tra furgoni e tir, proprio dagli accertamenti di quell’episodio del novembre 2017 è nata l’inchiesta contro il Caporalato che in provincia di Verona ha portato la Guardia di Finanza a eseguire sei ...

Atletica leggera - Kenya in lutto : Nicholas Bett muore in Incidente stradale : Nicholas Bett, campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli, è morto questa mattina in un incidente stradale in Kenya all'età di 28 anni. Il comandante della polizia della contea di Nandi, ha dichiarato che Bett è deceduto ...

Atletica - morto in un Incidente stradale Nicholas Bett - oro Mondiale nel 2015 : Nicholas Bett, campione del mondo nei 400 ostacoli nel 2015, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Kenya. Bett aveva 28 anni, l'incidente fatale è avvenuto mentre si stava recando al campo d'allenamento. La sua vettura si è ribaltata, per lo sfortunato atleta non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Così in Bangladesh un Incidente stradale è diventato un caso politico : Roma. Inizia quasi sempre tutto dagli studenti. Anche i più piccoli. Da dieci giorni decine di migliaia di ragazzini più o meno adulti si ritrovano nelle strade di Dacca, la capitale del Bangladesh, per protestare contro quello che noi chiameremmo un omicidio stradale. I giovani Bangladeshi sono arr

Luigi Ciotti su braccianti morti in un Incidente stradale : di Luigi Ciotti* Questo sistema sembra aver dimenticato che il lavoro è la base della dignità della persona, e che questa dignità si garantisce con i diritti, con la sicurezza, con la giusta ...

Incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina : morti 12 extracomunitari : Il nuovo bilancio del grave sinistro sulla statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, è di 12

Foggia - strage di braccianti : 12 morti in un Incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

Pomeriggio di fuoco a Borgo Panigale : esplode un tir dopo Incidente stradale : Erano da poco passate le 14 di questo Pomeriggio quando improvvisamente sulla A14 è scoppiato l'inferno: a causa di un incidente avvenuto su un ponte della tangenziale a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, un tir che trasportava sostanze infiammabili è esploso. La zona non è distante dall'aeroporto del capoluogo emiliano. I testimoni raccontano di diverse esplosioni avvenute nel giro di pochi minuti: la zona si è trasformata in un inferno ...