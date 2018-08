Incendio in ospedale a Taiwan | 14 morti e almeno 20 feriti

Taiwan : Incendio in ospedale - 14 morti : ANSA, - PECHINO, 13 AGO - Un incendio al Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan, ha causato 14 morti nel bilancio provvisorio dei media locali che annovera circa 20 feriti, di cui alcuni gravi. ...

Taiwan - Incendio in ospedale : 14 morti : 05.12 Un incendio al Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan, ha causato 14 morti nel bilancio provvisorio dei media locali che contano anche una ventina di feriti, alcuni gravi. I vigili del fuoco hanno individuato il focolaio al settimo piano dove erano ricoverati 32 pazienti: l'allarme è scattato alle 4:36 ora locale. Le fiamme sono state domate in un'ora con l'impiego di 76 mezzi e 208 pompieri. Le autorità locali hanno precisato che ...

Incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale : L'intervento dei pompieri Paura ieri sera in via Mazzini a Ponte Lambro, in un condominio di fronte all'entrata della palestra New Millenium: qui intorno alle 19.15 è scoppiato un Incendio all'interno ...

Milano - appiccato Incendio nel carcere minorile Beccaria : trenta detenuti intossicati. Tre agenti in ospedale : Milano - Sono trenta le persone intossicate dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'interno del carcere minorile "Beccaria" di Milano,...

Torino - Incendio all'ospedale Cto : nessun problema a pazienti : Torino, incendio all'ospedale Cto: nessun problema a pazienti

Allarme Incendio all’ospedale Cto di Torino : E’ scattato l’Allarme incendio all’ospedale Cto di Torino. E’ successo ieri sera. Al secondo piano, in un locale vicino al

Kenya - Incendio in un ospedale di Nairobi : almeno 15 morti : Kenya, incendio in un ospedale di Nairobi: almeno 15 morti Il rogo è divampato la scorsa notte per cause ancora sconosciute. Ottanta i feriti, alcuni dei quali versa in condizioni disperate.