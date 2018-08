Incendi | rischio elevato in Gallura e nel Sud Sardegna

Incendio Cerù : 'Nessun rischio per la salute né per l'ambiente' : 'Spero che l'azienda che ha subito i danni dell'Incendio' prosegue 'riprenda presto la sua piena attività perché è un pezzo importante dell'economia locale e dell'occupazione.' Intanto le indagini ...

Rischio Incendio. Bmw richiama in Europa 300 mila auto : 24 mila in Italia : Un maxi richiamo operato da Bmw in Europa. Coinvolte più di 300 mila auto a causa di un pericoloso difetto nell’impianto

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo in Europa proseguirà anche la prossima settimana : temperature altissime e rischio Incendi : La fatale e potenzialmente storica ondata di caldo in atto rimarrà sull’Europa occidentale fino all’inizio della prossima settimana, spiega AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. In Spagna sono già 2 le vittime del forte caldo. Le temperature sono salite di 6-12°C sopra la media dalla Penisola Iberica alla Germania e alla Polonia ieri, 3 agosto, e condizioni simili sono attese per oggi. Le massime raggiungeranno i 29°C a ...

Incendio in un capannone a Pietrasanta : rischio fumi tossici : Allarme nube tossica a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove attorno a mezzogiorno è scoppiato un Incendio in un capannone della ditta Cerù, che tratta materiali edili. All'interno della struttura sarebbero presenti anche dei solventi. Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta ha raccomandato alla popolazione di chiudere porte e finestre e ha invitato chi fosse all'esterno ...

Festa nazionale svizzera - rischio Incendi ferma i fuochi d'artificio - : Il primo agosto si celebra la nascita della Confederazione, che viene fatta risalire al 1291. L'evento viene festeggiato con falò, sfilate notturne con lampioncini, concerti e spettacoli pirotecnici che, però, quest'anno verranno limitati a causa dell'emergenza incendi

Allerta Incendi : alto rischio nel Cagliaritano : Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile: resta alto il pericolo incendi per la giornata di domenica 29 luglio, nel Cagliaritano. L’attenzione sarà quindi rinforzata, in quanto “le condizioni sono tali che – puntualizza il nuovo Bollettino diramato dalla Protezione Civile – a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con ...

Svizzera - rischio Incendi : vietato accendere fuochi nei boschi : A causa della siccità, diversi Cantoni in Svizzera hanno emesso un divieto di accendere fuochi nei boschi o nei loro dintorni: nelle ultime ore hanno annunciato tale provvedimento anche Zurigo, Appenzello Interno, Glarona e Giura. A Zurigo, il veto è esplicitamente valido per i falò, particolarmente diffusi il 1° agosto. La misura verrà revocata a seguito di prolungate precipitazioni. Il divieto di fuochi nelle foreste o nelle vicinanze è in ...

Padova : degrado e rischio Incendi - da carabinieri controlli in città e provincia (2) : (AdnKronos) – Viste le particolari temperature elevate e le condizioni di siccità attuali, sarebbe sufficiente una maldestra gestione di fiamme libere per l’accensione di una sigaretta o di un fornello da campo per la cottura dei cibi, per innescare un incendio alimentato anche dalle aree incolte e dalle sterpaglie costituenti contorno ai fabbricati che ne renderebbero difficoltose le operazioni di spegnimento. Per tale ragione ...

Padova : degrado e rischio Incendi - da carabinieri controlli in città e provincia (3) : (AdnKronos) – L’intervento è stato molto apprezzato dai residenti in considerazione che, il presidio dell’Arma ha allontanato molti malintenzionati. L’attività è stata ancor più valorizzata dal fatto che sull’area controllata insistono ben due facoltà universitarie i cui presidi Paolo Bonaldo, preside della facoltà di biologia e Konstantinos Priftis, preside della facoltà di psicologia, oltre ad avere espresso ...

Padova : degrado e rischio Incendi - da carabinieri controlli in città e provincia : Padova, 27 lug. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando provinciale di Padova, al fine di avere un modello operativo sempre più aderente alle esigenze di sicurezza della comunità in cui operano, hanno iniziato ad individuare e monitorare le aree a maggiore rischio di degrado in città e provincia. Tale iniziativa trova il suo fondamento nel fatto che queste aree e gli immobili annessi, spesso divengono rifugio per sbandati, ...

Rischio Incendi in Alto Adige : allerta del Servizio forestale : A fronte della perdurante situazione di siccità sul territorio Altoatesino è venuto a determinarsi un elevato Rischio di incendi boschivi. Secondo le disposizioni della legge provinciale sulle foreste, in Alto Adige vige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 20 metri dal bosco e gettare mozziconi di sigaretta o zolfanelli. Il Servizio forestale, a tutela delle aree boschive e dell’ambiente, invita ...