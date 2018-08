In spiaggia col pancione | le dritte per essere bellissima

Calabria - ucciso in spiaggia a colpi di pistola/ Ultime notizie Nicotera - telecamere hanno ripreso l'omicida? : Nicotera, omicidio in camping: il 43enne Francesco Timpano freddato a colpi di pistola tra i bagnanti. Possibile legame con una sparatoria avvenuta lo scorso maggio?(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 23:21:00 GMT)

Vibo Valentia - agguato in spiaggia tra i bagnanti a Nicotera : ucciso a colpi di pistola un 45enne : In una spiaggia tra i turisti e i bagnanti. Il killer non ha avuto scrupoli nel portare a termine la sua missione di morte. Dopo aver fatto irruzione nel lido “Il Gabbiano” a Nicotera Marina intorno alle 15.30, ha cercato il suo bersaglio e, dopo averlo individuato, gli ha scaricato addosso alcuni colpi di pistola prima di dileguarsi. È morto sul colpo Francesco Timpano, di 45 anni e con precedenti per reati legati alla droga. È morto davanti a ...

Nicotera - ucciso a colpi di arma da fuoco in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti : È stato ucciso nei pressi del lido collegato a un campeggio, Francesco Timpano, l'uomo assassinato nel pomeriggio a Nicotera. In spiaggia c'erano turisti e bagnanti che potrebbero avere assistito al delitto. La vittima aveva dei precedenti per reati in materia di droga.Gli investigatori dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, tra le piste che stanno seguendo per fare luce sul delitto, non escludono un possibile ...

Spotify - quali sono le hit più ascoltate in spiaggia? Ecco la classifica per regione. E a sorpresa in Liguria si ascolta musica diversa : Le ascolti per sbaglio un paio di volte alla radio e subito il ritornello ti entra in testa e non te ne liberi più. Da maggio (o giugno se proprio va bene) fino a settembre. Che magari succedesse lo stesso con tutte le cose che abbiamo da ricordare. O con i libri da studiare. Tipo questo: “Cercavo un mare calmo e ho trovato te Col vento così forte, non dirmi buonanotte Soltanto per stasera Amore e capoeira Cachaça e luna piena Con me in ...

Bimba colpita da roccia in spiaggia muore davanti a genitori : Una Bimba inglese di soli nove anni, Harriet Forster, è morta mercoledì pomeriggio in seguito ad un grave trauma cranico dopo che una roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth, a Staithes ...

Una mare di fuoco - sulla spiaggia di Rimini una scia incandescente di spettacolari esibizioni : Oltre dieci le 'baie del fuoco' disposte in un chilometro di riva che dalle 20/20.30 ospiteranno altrettante compagnie e performer per un totale di trenta spettacoli tra prime e repliche. Mangiafuoco,...

Straordinario spettacolo nella notte a Reggio Calabria : bellissimo esemplare di tartaruga caretta caretta depone le uova in spiaggia [VIDEO] : 1/3 ...

Niccolò Bettarini mostra le cicatrici in spiaggia : su braccia e addome i segni delle coltellate subite : 'Ribellati, ribellati ancora, finché gli agnelli non diventeranno leoni' scrive su Instagram il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Niccolò, in vacanza a Viareggio con il padre e il fratello,...