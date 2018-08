In Italia spread a 280 | i Btp vanno oltre il 3%Banche nel mirino

In Italia lo spread sale a 280 - i Btp vanno oltre il 3%. Le banche nel mirino : Unicredit cede il 2,58%. Euro debole, scende sotto 1,14 Asta specialisti, nessuna richiesta su 600 milioni di Bot

Italia sotto attacco - asta Bot deserta e spread alle stelle. Borghi : 'O la Bce ci aiuta o muore l'euro' : La chiamano già 'febbre turca', e la prossima vittima potrebbe essere l' Italia . La crisi della Lira di Ankara svalutata ha mandato a picco tutte le Borse europee, ma è a Piazza Affari che si sono ...

Spread si surriscalda ancora tra rischio Italia a corsa ai Bund per crisi turca : Nuovo scatto in avanti dello Spread che si avvicina pericolosamente ai picchi toccati il 29 maggio all'apice della crisi politica in Italia. Il differenziale di rendimento tra Btp decennale e Bund ha toccato in avvio di giornata un massimo a 274,8 punti base dai 268 a cui si era spinto venerdì scorso complici anche i ...

Legge di Bilancio - perché sui conti pubblici Italiani lo spread è in agguato : Francis Scott Fitzgerald disse: «Datemi un eroe, e vi scriverò una tragedia». I messaggi rassicuranti sulla prossima Legge di Bilancio si susseguono, a partire da quelli del ministro...

Luigi Di Maio rilascia dichiarazioni sullo spread, ignorando forse che questo indicatore, importante per il debito, dipende anche da quello che non fa il suo Governo.

Se non vuole fare esplodere lo spread, e tagliare comunque le tasse, senza chiedere flessibilità all'Europa, per il Governo c'è una sola strada

Il debito sovrano italiano, il suo rendimento, non è stabile. Per evitare di finire vittime della speculazione serve un chiaro accordo tra Italia, Ue e Bce.

Deficit - Cottarelli ad AffarItaliani "Ecco perché lo spread sale" : Torna a correre per la seconda seduta consecutiva sul mercato secondario il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che ha chiuso a quota 254 punti, con il rendimento del decennale al 2,95%, dopo aver toccato però in giornata un massimo di 270 punti. Cosa sta succedendo allo spread, rispetto alla nuova normalità (prima delle elezioni viaggiava a quota 140 punti Segui su Affaritaliani.it

Istat : economia Italia decelera ancora. Spread torna a salire : E, sottolinea, "anche in Italia l'economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta". Spread Btp-Bund torna a salire - Lo Spread tra Btp e Bund oscilla a 256 punti ...

Sotto pressione i titoli di Stato Italiani. Spread sale ancora - rendimenti sopra il 3% : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo Spread tra Btp e Bund tedesco.Sotto pressione i titoli di Stato italiani. I tassi dei Btp a 2 anni sul mercato secondario hanno visto salire il rendimento di 0,48 ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : spread a 263 - Fca a +2 - 6% - 3 agosto 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda.

Il rischio Italia torna a farsi sentire sui mercati. Lo SPREAD è cresciuto molto e la cosa ha avuto un impatto anche sui titoli bancari in BORSA.

