In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 agosto | Mappa del potere giallo-verde | nomi nuovi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 agosto : Salvini fonda la Lega Riciclati. Condannati (uno uccise un ladro) e voltagabbana da Pd - FI - Udc e M5S : Centrodestra Salvini prova a mangiarsi B. al Sud con l’esercito degli ex Riciclati – Le Regionali in Abruzzo sono il banco di prova della Lega nazionale a cui non serve Forza Italia: per farlo, però, il Carroccio s’è caricato di tutto di Tommaso Rodano Compiti delle vacanze di Marco Travaglio Non passa giorno senza che uno del governo o della maggioranza giallo-verde arricchisca il bestiario della politica straparlata. Le parole in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 agosto : Ha 12 miliardi di immobili vuoti. Ma lo Stato si dissangua in affitti : I dati Spreco di Stato: 12 miliardi di patrimonio inutilizzato immobili pubblici – 283 miliardi in totale di Stefano Feltri Il metodo Repubblica di Marco Travaglio Ieri su Repubblica è uscito un commento di C.B. (lo chiamo così perché mi accusa di “storpiare i cognomi” e non vorrei cadere in tentazione). Titolo: “Il metodo Travaglio 10 anni dopo”. Svolgimento: “L’ex dipendente del Gruppo editoriale l’Espresso, Marco Travaglio, ora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 agosto : Lobby contro – Il Partito degli Affari fa guerra al governo su precari e appalti : Corpi intermedi Lavoro e grandi opere, Tajani guida la rivolta del Partito degli Affari Novità – La visita del forzista e Chiamparino al cantiere Tav è un segnale. Ma i costruttori non sono soli all’opposizione: industriali, Confcommercio, pure Cairo schiera il “CorSera” di Stefano Feltri Mica so’ Matteo, io! di Marco Travaglio In una scena di rara mestizia, seduto a un tavolino davanti a un armadietto pieno di libri finti e dietro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 agosto : “Calce & Martello” B. e Chiamparino nel partito del Tav : UnitI È nato ieri il Nazareno del Tav Tajani e Chiamparino visitano i cantieri dell’alta velocità e provano a tranquillizzare gli industriali: “Per noi è fondamentale”. E sul nuovo duetto Pd-Fi arriva la benedizione di B. di Lorenzo Giarelli #MattonellaDimettiti di Marco Travaglio Cultori sfegatati del nuovo genere letterario di giornaloni, quello delle fake news sulle fake news, leggiamo e collezioniamo tutto. Non ci perderemmo una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 agosto : Sempre più fumoso il caso dell’attacco social al Colle il 27 maggio : L’inchiesta Twitter: la bolla che influenza solo politici, esperti e giornalisti Mattarella e i troll – L’analista: “Il social viene usato per creare onde emotive su target specifici. Chi si indigna rischia di alimentarle” di Virginia Della Sala Vietato ai Minoli di Marco Travaglio Non sappiamo se il “governo del cambiamento”, per dimostrarsi tale, alla fine cederà e nominerà Giovanni Minoli presidente della Rai. 5Stelle e Lega ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 agosto : Il ricatto – Il Caimano vuole tenersi il 60% di pubblicità con appena il 35% di share : La trattativa B. e quel miliardo a rischio dagli spot. Così è caduto Foa Il Caimano pretende garanzie: il mercato della pubblicità bloccato (e Mediaset a fare da padrona) per qualche anno di Marco Palombi Lesa Mattarellità di Marco Travaglio È una settimana che vado a letto presto, nella certezza che all’alba mi piomberanno in casa le teste di cuoio dell’Antiterrorismo. Per precauzione, tengo anche pronto un borsone con pigiama, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: “Meglio fare strade” Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: “Al Sud mancano altre infrastrutture” di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il pistola. “Vicenza, spara dal balcone e prende un operaio immigrato: ‘Miravo al piccione’” (Il Giornale di Vicenza, 27.7). Cioè stava tentando il suicidio. La rimonta. “Felice della vittoria di Simona e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 agosto : Renzi d’Arabia : il mistero buffo dei Rolex scomparsi per 1 anno : I Rolex d’Arabia sono spariti da Palazzo Chigi per un anno Nel 2015 la rissa tra gli uomini della scorta di Renzi per contendersi gli omaggi ricevuti a Ryad. Li hanno riconsegnati solo dopo le dimissioni da premier a fine 2016 di Thomas Mackinson e Carlo Tecce In fondo a sinistra di Marco Travaglio Chi riesce a seguire le cronache sulle mosse di quel che resta del centrosinistra, e a rimanere sveglio, non può non domandarsi: ma questi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 agosto : L’aereo più pazzo del mondo - i retroscena. Air Force - ora paga Alitalia : Grandi affari Trenta straccia il contratto dell’Airbus: paga Alitalia Air Force Renzi – Stop della Difesa. Etihad dovrà rifarsi sul vettore italiano, che però è insolvente. Via il segreto sugli interni vip voluti dall’ex premier di Luigi Franco e Thomas Mackinson Pd&Salvini Production di Marco Travaglio Com’era chiaro fin dal primo giorno – dalla dinamica dei fatti, dal racconto onesto e sobrio della stessa vittima, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 agosto : : Esclusivo L’Air Force Renzi ha volato 88 volte: ecco chi l’ha preso La lista – Il costoso Airbus usato anche sulle rotte più brevi: Alfano è tornato da Bruxelles da solo. In media 23 passeggeri a bordo. Costo: 25mila euro l’ora di Luigi Franco e Thomas Mackinson Berluscomiche di Marco Travaglio Pensavamo che la lunga, interminabile stagione berlusconiana avrebbe avuto un crepuscolo degno della tragedia che è stata. Invece sta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 agosto : La Vigilanza non elegge il presidente di Viale Mazzini - il centrodestra va in pezzi : In Parlamento Forza Italia “archivia” Foa Salvini va alla guerra in Rai Crisi – Gli azzurri in Vigilanza non votano e affossano il candidato gialloverde. Oggi nuovo Cda. Il leader della Lega: “Hanno scelto il Pd”. E avverte: “Non cambiamo nome” di Gianluca Roselli Il derby dei cretini di Marco Travaglio La nostra miserevole politica, ridotta a chiacchiera da bar sport (nella nuova versione 2.0 dei social), si eccita da tre giorni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 luglio : Promossi (con riserva) Conte - Giorgetti - Bonafede - Moavero - Costa e Bussetti : i più attivi su fatti concreti : Due mesi di governo all’ombra del Colle In due mesi i provvedimenti legislativi in senso stretto non sono molti. Il più rilevante è il “decreto Dignità”, peraltro depotenziato nella parte sul lavoro durante il passaggio alla Camera. Importanti, ancorché “moderati”, pure i cambiamenti alla riforma del credito cooperativo Contenuti nel Milleproroghe. Quanto alle nomine, la maggior parte – come quelle in Cdp […] di ...

In Edicola sul Fatto del 30 luglio : Ilva - amministratori locali non partecipano all’incontro al Mise : “Troppi i 62 invitati” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro Montanelli che, secondo ...