In calo l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 83% - : Scivola il comparto telecomunicazioni in Italia , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications marcia a quota 12.516,82 con un ...

Giappone - superindice in calo ma sopra le attese : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,3 punti da 116,8. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Hong Kong : indice Pmi ancora in calo a luglio : ...che cura il sondaggio delle aziende e delle società alla base dell'indice " ha sottolineato che "desta particolare attenzione l'impatto avverso della disputa commerciale Usa-Cina sull'economia di ...

Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -3 - 46% - - netto calo registrato da Tenaris : Teleborsa, - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 41.025,59 con una ...

Germania - inatteso calo indice fiducia consumatori Gfk agosto : ... per i timori che la disputa commerciale tra Stati Uniti e la Cina possa avere conseguenze anche sulla prima economia europea.

Germania - in lieve calo l'indice IFO del mese di luglio : In lieve calo le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di luglio. Secondo i dati diffusi dall' IFO Institute , l'omonimo indicatore si è attestato a 101,7 punti dai 102,8 di ...

Piazza Affari apre in lieve calo : l'indice Ftse Mib cede lo 0 - 15% : Apertura in calo per la Borsa di Milano. Piazza Affari apre in calo con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,15% attestandosi a quota 21.842 punti.

In calo l'indice del settore Costruzioni italiano - -2 - 34% - - perde molto Buzzi Unicem : Teleborsa, - Scivola il settore Costruzioni a Milano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials chiude a quota 32.335,74 ...

Tokyo - chiusura in calo per la Borsa : indice Nikkei a -0 - 29% : ... con gli investitori che monitorano il repentino calo della divisa cinese, lo yuan, mettendolo in relazione alle prospettive di crescita della seconda economia mondiale. L'indice Nikkei cede lo 0,29% ...

In calo l'indice del settore Costruzioni italiano - -2 - 16% - : Scivola il settore Costruzioni a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Construction & Materials . In Italia, l'indice destagionalizzato della produzione nelle Costruzioni è ...

Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

calo per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -1 - 46% - - rosso per Telecom Italia - -1 - 99% - : Teleborsa, - Calo per il comparto Telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications scivola a ...