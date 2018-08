In 20 mila per “Wonders in Selinunte” ad applaudire le star Martin Garrix e Sean Paul ed

milano - in giro per la città con cocaina ed eroina in tasca : arrestato pusher 58enne : Un uomo di cinquantotto anni, cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli hanno agenti lo hanno ...

Borsa : milano riduce perdite con Europa : ANSA, - Milano, 13 AGO - Piazza Affari e tutti i listini europei avvicinandosi alla chiusura migliorano il loro andamento: Parigi è leggermente in positivo, Londra si muove sulla parità, mentre Milano ...

milan - Carlos Bacca vuole tornare al Villareal e il club rossonero ne approfitta per arrivare a Samu Castillejo : Dopo una stagione deludente al Villareal , Carlos Bacca è ora tornato al Milan e non intende restare. Infatti, l'attaccante colombiano ha espresso più volte la sua volontà di tornare nel club spagnolo ...

Cina : il tifone Yagi provoca 3 vittime - evacuate oltre 200mila persone : Il passaggio del tifone Yagi in Cina ha provocato la morte di 3 persone e ne ha costrette altre 200mila ad abbandonare le proprie case nella provincia costiera Zhejiang, nell’est del Paese. Sei al momento i feriti. Il tifone, che aveva già colpito le Filippine, a Shanghai ha provocato il crollo di un cartellone in un centro commerciale, causando la morte di 3 pedoni e il ferimento di altre 6 persone. L'articolo Cina: il tifone Yagi provoca ...

MILINKOVIC SAVIC AL milaN?/ Ultime notizie - un 'sacrificio' per il sogno : chi può partire : Milan, ultima offerta per MILINKOVIC? Operazione da 125 milioni di euro tra prestito, riscatto e contropartite. Ma la Lazio punta al rinnovo.

milan - due ipotesi per il futuro di Bacca : Secondo La Gazzetta dello Sport , Carlos Bacca vuole tornare al Villarreal, ma è corteggiato anche dallo Sporting Lisbona. Il Milan aspetta ed è pronto a valutare tutte le proposte.

milan - visite mediche in corso per Locatelli col Sassuolo : CALCIOMERCATO Milan Manuel Locatelli è pronto a cominciare la sua nuova avventura come giocatore del Sassuolo . Come riporta Sky Sport, sono in corso le sue visite mediche. Concluse quelle, potrà firmare il nuovo contratto. Il Milan e il club emiliano si sono accordati per un'operazione di prestito oneroso da 2 milioni con ...

Sky milan - numero 14 per Bakayoko. Titolare già col Genoa? : NEWS Milan Tiemoué Bakayoko sta sostenendo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' a Milano. Il centrocampista francese è pronto per la sua nuova avventura in maglia rossonera. Sky Sport riporta che che si tratta di un'operazione di prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro. Il giocatore indosserà la maglia numero 14, la stessa che aveva al ...

milan - Leonardo chiama e Kakà risponde : 'Disponibile ad avvicinarmi - sarebbe più per conoscere il mercato' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma le porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in ...

milan - visite mediche per Bakayoko : ANSA, - MilanO, 13 AGO - E' il giorno del trasferimento di Tiemouè Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese dalle 8 è all'interno della clinica 'La Madonnina' per svolgere le visite mediche e ...

AIDAA : “milano piena di veleno per topi - cani a rischio avvelenamento” : “Milanesi attenti a dove portate i vostri cani la città è piena di casette con il veleno dei topi, solo nella zona compresa tra le piazze Fontana, Beccaria e Santo Stefano sono posizionate una decina di casette ed il rischio che i bocconi velenosi rosicchiati dai topi rimanga sui prati e sia ingerito dai cani, sia quelli di strada che quelli padronali è alto, specialmente in questi giorni di festa dove complice la città semi vuota sono ...

milan - Leonardo usa Bacca per arrivare a Castillejo. Ma per ora il Villarreal fa muro : Al Milan Carlos Bacca ha coperto molti ruoli: cannoniere indispensabile alla squadra, attaccante poco funzionale al gioco palleggiato di Montella, peso di cui liberarsi al più presto. L'ultima ...

milan - che colpo per Gattuso : oggi visite mediche per Bakayoko : visite mediche PER Gattuso- colpo ad effetto per il centrocampo del Milan. Arriva Bakayoko: fissate per oggi le visite mediche del centrocampista proveniente dal Chelsea. Sorride Gattuso: Bakayoko completerà la linea di metà campo rossonera dando dinamismo e qualità ai rossoneri. STAND BY-MILINKOVIC-SAVIC Il Milan resta alla finestra anche per Milinkovic-Savic. Leonardo strizza l’occhio al […] L'articolo Milan, che colpo per Gattuso: ...