In 130 000 per dire sì ai vaccini | nasce il fronte ' Sì Vax' e chiede ascolto

(Di lunedì 13 agosto 2018) Più di 130 mila firme in meno di una settimana per la petizione lanciata su change.com da Roberta Amatelli, una mamma di Terruggia, vicino Alessandria. Una lotta non solo ideologica ma soprattutto personale, per la propria figlia Viola, tre anni, immunodepressa da quando, otto mesi dopo la nascita, ha dovuto subire un trapianto di fegato. Una lotta in favore di una categoria di bambini per i quali, a causa di difese immunitarie più deboli, malattie come varicella, morbillo e rosolia potrebbero risultare molto rischiose. "Viola non deve soffrire" Quindi 132mila firme per non bloccare la legge sui vaccini obbligatori per l’ingresso a scuola, per non permettere che venga attuato quell’obbligo “flessibile” teorizzato dalla ministra alla Salute Giulia Grillo. La piccola Viola adesso, dopo un lungo calvario, sta bene, potrebbe andare ...