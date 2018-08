In 130.000 per dire sì ai vaccini : nasce il fronte 'Sì Vax' e chiede ascolto : Più di 130 mila firme in meno di una settimana per la petizione lanciata su change.com da Roberta Amatelli, una mamma di Terruggia, vicino Alessandria. Una lotta non solo ideologica ma soprattutto personale, per la propria figlia Viola, tre anni, immunodepressa da quando, otto mesi dopo la nascita, ha dovuto subire un trapianto di fegato. Una lotta in favore di una categoria di bambini per i quali, a causa di difese immunitarie ...