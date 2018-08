Ilona Staller | vitalizio pignorato Debito di 100mila euro | il suo avvocato non ci sta

Il fisco ha pignorato il vitalizio di Cicciolina. L'avvocato di Ilona Staller protesta : Incostituzionale : Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, è su tutte le furie. Il motivo è semplice: l'Agenzia delle Entrate le ha pignorato il vitalizio. Secondo il fisco l'ex...

Vitalizi - Agenzia Entrate blocca conto in banca di Ilona Staller a Montecitorio : ... il linciaggio sui social Conte: 'Stiamo cambiando il Paese, a settembre riforme cruciali' Turchia, Bevilacqua: 'Economia dopata nel gigantismo individualistico' 13 agosto 2018

Ilona Staller - pignorato il vitalizio. "Farò causa - privata dei mezzi di sussistenza" : L'Agenzia delle Entrate le avrebbe bloccato il conto a Montecitorio in seguito a un contenzioso col fisco. Il legale: "Non possono pignorarlo per intero"

L'Agenzia delle Entrate blocca il vitalizio di Ilona Staller - deve al fisco circa 100mila euro : L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. L'ex parlamentare e pornostar non avrebbe pagato al fisco circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Per questa ragione è stato bloccato il suo conto all'interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del partito radicale.Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dal famoso e ...

Vitalizi - Agenzia delle Entrate blocca conto banca Ilona Staller a Montecitorio : Roma – L’Agenzia delle Entrate ha pignorato il Vitalizio di Ilona Staller. In seguito a un contenzioso tra il Fisco e l’ex parlamentare – si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali – e’ stato bloccato il suo conto all’interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del Partito Radicale. Un provvedimento ritenuto illegale ...

Ilona Staller forse nel cast di Ballando con le stelle : Già si pensa alla nuova edizione di “Ballando con le stelle” tra tanti nomi spunta quelli di Cicciolina. Secondo quanto fa saper il settimanale “Spy”, Cicciolina avrebbe tutta l’intenzione di partecipare al programma del sabato sera. “Cicciolina scrive “Spy” -aveva già partecipato nel 2006 alla trasmissione Sueno, versione sudamericana di Ballando e la sua partecipazione rimase ben impressa nel pubblico. Ora sarà la volta di Dancing With The ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...

Vitalizi - l ira di Ilona Staller 'Farò ricorso - è un offesa alla dignità' : 'Ilona Staller fa ricorso contro il taglio al Vitalizio. E' stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. E' una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i ...

Vitalizi - Di Maio li taglia da gennaio 2019/ I casi di Gino Paoli e Ilona Staller : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Vitalizi - Salvini : 'Chi avrà faccia tosta di fare ricorso?'. Ilona Staller è la prima : ... Di Maio: 'Privilegi rubati, non diritti', rivolta M5s contro Casellati 28 giugno 2018 Ex parlamentari contro taglio Vitalizi, Di Maio: 'Mondo alla rovescia' 27 giugno 2018 Vitalizi, c'è la delibera: ...

Ilona Staller farà ricorso contro il taglio dei vitalizi : Ilona Staller non ci sta. Tramite il suo avvocato Luca Di Carlo l'ex pornostar e deputata radicale ha annunciata di voler far ricorso contro l'abolizione dei vitalizi, sancita ieri dalla Camera dei Deputati: "È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per ...

Ilona Staller - Cicciolina a La Confessione/ Video - il vitalizio pignorato per debiti : “Sono stata truffata!” : Ilona Staller, Cicciolina ospite de “La Confessione” di Peter Gomez: ecco quando lavorava come spia per i servizi segreti: “Ho avuto paura che mi ammazzassero!".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:52:00 GMT)