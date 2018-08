Ilaria D' amico vola a Parigi per Gigi Buffon | sugli spalti con il figlio Pietro è

Ilaria D’Amico - che tifa Paris Saint Germain per Gigi Buffon : Archiviate le vacanze, per i calciatori è tempo di tornare in campo. Stesso destino per mogli e compagne, che ad agosto già si alternano tra le spiagge, insieme ai figli, e le tribune, per il primo tifo di stagione. Ilaria D’Amico non fa eccezione e dal mare di Marina di Massa, dove ha trascorso le ferie, è volata a Parigi per sostenere il suo Gianluigi Buffon nella prima gara di campionato con la maglia del Paris Saint Germain, che ...

Sky Calcio Show - l'ascesa di Giorgia Cenni : in studio con Alessandro Bonan dopo l'addio di Ilaria D'Amico : C'è ancora movimento a Sky Sport, come se gli avvicendamenti di Ilaria D'Amico , Diletta Leotta e Massimo Mauro non bastassero. La notizia viene rilanciata da tvblog.it , che dà conto di una novità relativa a Sky Calcio Show , ...

DILETTA LEOTTA/ Erede di Ilaria D'Amico? Preferisce Dazn : "Sarà una sfida stimolante - allettante e moderna" : DILETTA LEOTTA ha accettato la sfida della piattaforma digitale Dazn e si prepara a guidare nuovi programmi dedicati al calcio: l'intervista al quotidiano La Stampa.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:43:00 GMT)

Ilaria D'Amico : "Gigi Buffon in Francia per lavoro? Ci aiutiamo grazie alla tecnologia" : Stagione impegnativa (dal punto di vista televisivo) per Ilaria D'Amico, volto di Sky per la prossima Champions League. La popolare conduttrice, come confessato a Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, è già tornata a lavoro soprattutto per via degli impegni del compagno sui campi di pallone: Io e Gigi abbiamo già trascorso una meravigliosa vacanza con tutti i nostri figli. La giornalista non teme che il trasferimento del ...

Ilaria D'Amico : "Buffon contro la Juventus in Champions? Gigi spera di no" : Ilaria D'Amico non sarà più il volto di Sky Calcio Show: dopo 15 anni la bella e brava giornalista romana non è stata confermata dall'emittente satelittare. Ai microfoni di Tuttosport, la compagna di Gianluigi Buffon ha svelato i motivi che hanno spinto Gigi ad accettare il Psg: "Spesso le nuove sfide dipendono anche dalle cose che si pongono davanti e dipendono da che cosa succede intorno a te. Quando Sky mi ha chiesto di essere la madrina ...

Sky Sport “lincenzia” Massimo Mauro/ Tutti i cambiamenti al palinsesto : via anche Ilaria D’Amico : Sky Sport “silura” Massimo Mauro/ Tutti i cambiamenti al palinsesto dell'emittente Sportiva: via anche Ilaria D’Amico che lascia la conduzione a Bonan.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:29:00 GMT)

Ilaria D'Amico rivela l'incubo di Buffon : «Non vorrebbe mai sfidare la Juve col PSG» : Ilaria D'Amico, giornalista Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, rivela le ragioni del passaggio del portiere dalla Juventus al PSG.

Ilaria D’Amico ed i retroscena sulla scelta di Buffon : “ha detto subito sì” : Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono felici assieme da diversi anni, adesso affronteranno la distanza tra Parigi e Milano, dove la giornalista lavora Ilaria D’Amico fa ormai coppia fissa con Gigi Buffon. La bella giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della decisione del portiere di sposare il progetto Psg, lasciando dunque l’Italia dopo anni di successi: “Voleva rimanere a grandi livelli ma non poteva farlo ...

“C’è l’erede”. Bye bye Ilaria D’Amico. È ufficiale : chi prende il suo posto : Quindici anni. Tanto è durata l’esperienza di Ilaria D’Amico a Sky Calcio Show, il programma dedicato alla serie A con cui la bella giornalista sportiva e compagna di Gianluigi Buffon entrava nelle case degli italiani la domenica pomeriggio. Un programma che Ilaria ha contribuito a far crescere e che ora, come annunciato tempo fa, si dice pronta a lasciare. Lascia la domenica pomeriggio, sì, ma non il calcio e la rete. Ora che ...

Ilaria D'Amico - ecco chi prende il suo posto per la Serie A su Sky : la scelta inaspettata : Il buffet era ricco e questo rischia inevitabilmente di condizionare questo pezzo che introdurremo con il motto lanciato dalla sempreverde Ilaria D'Amico: 'Sky rimane la Casa dello Sport' e 'sarà la ...

Accordo Sky-Dazn : tutta la serie A a 7.99 euro in più al mese. Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Alessandro Bonan : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un Accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di "accedere in maniera vantaggiosa" ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la serie B.--In sostanza, come era ormai chiaro da tempo, un solo abbonamento non basta per guardare tutto il campionato in diretta. L'Accordo segue quello fra Perform e Mediaset, che per chi è ...

Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Bonan. Tutta la serie A con 8 euro in più : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di «accedere in maniera vantaggiosa»...

Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show : il nuovo conduttore è Alessandro Bonan : Chi è il nuovo conduttore di Sky Calcio Show? Alessandro Bonan Sky ha scelto l’erede di Ilaria D’Amico. Sarà il giornalista Alessandro Bonan a prendere il timone di Sky Calcio Show, lo storico programma della pay per view incentrato sul campionato di Calcio di Serie A. Per Bonan si tratta di un ritorno a casa: […] L'articolo Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show: il nuovo conduttore è Alessandro Bonan proviene da Gossip e ...

Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Bonan. Tutta la serie A con 8 euro in più : Sky , che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di 'accedere in maniera vantaggiosa' ai contenuti di Dazn,...