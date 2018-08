Il video sui vaccini della serie ' Siamo fatti così - Esplorando il corpo umano'

Emily Ratajkowski / video : balletto sexy a largo di Porto Cervo - ma sui social infiamma la polemica : Emily Ratajkowski si è recata a Porto Cervo in occasione dell'UNICEF Summer Gala. A fare il giro del mondo sono stati però i suoi balletti sexy, che hanno scatenato qualche polemica.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:54:00 GMT)

DIRETTA / Europei ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : il gruppo cerca di rientrare sui fuggitivi : DIRETTA Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:11:00 GMT)

Salvini : «La capotreno sui rom? Andrebbe premiata» Guarda il video : Immediate le reazioni anche da parte della politica. Dopo aver rimesso in fila i fatti, Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione ...

USA - MECCANICO RUBA AEREO E SI SCHIANTA/ video : ipotesi suicido - scattato il piano anti-terrorismo : Paura negli Usa: MECCANICO RUBA AEREO e poi si SCHIANTA. Video, decollo da Seattle e inseguimento degli F15. Attimi di tensione nelle scorse ore nel nord del paese(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Milano - banda di writer spagnoli in azione sui vagoni della metropolitana : incastrata dai video della Polizia locale : Le immagini della Polizia locale di Milano che hanno incastrato 11 writer spagnoli colpevoli di aver imbrattato alcuni vagoni della metropolitana milanese. Avrebbe colpito quattro volte nel capoluogo lombardo tra il 2017 e il 2018. I writes individuati, secondo le accuse hanno imbrattato mezzi di trasporto pubblici per un danno di diverse decine di migliaia di euro. L’indagine, denominata “Operazione Milano“, ha dato vita anche ...

Jennifer Lopez a Capri si esibisce a sorpresa da Anema e Core : video in Let’s Get Loud sui tavoli : Jennifer Lopez a Capri regala un'esibizione a sorpresa alla taverna Anema e Core. La cantante ed attrice si trova in vacanza in Italia e negli scorsi giorni è stata avvistata sull'isola di Capri, intenta a godersi il meritato riposo estivo prima del lancio del suo nuovo film in America. Nelle sCore ore, le immagini di Jennifer Lopez a Capri hanno fatto il giro del mondo. L'artista si è esibita a sorpresa nella taverna Anema e Core regalando ...

video Simona Quadarella completa il tris! Campionessa d’Europa sui 400 stile - la gara dell’azzura : Simona Quadarella ha completato la sua magia personale agli Europei 2018 di nuoto e ha conquistato il terzo oro: dopo quelli vinti sui 1500 e sugli 800, l’azzurra si è messa al collo anche quello sui 400 metri stile libero chiudendo così la serie perfetta. Una vera e propria impresa per la laziale che si consacra come la Reginetta di Glasgow. Di seguito il VIDEO della gara vinta da Simona Quadarella sui 400 metri stile ...

video Margherita Panziera Campionessa d’Europa! Vittoria pazzesca sui 200 dorso - la gara dell’azzurra : Margherita Panziera è la nuova Campionessa d’Europa dei 200 dorso. La veneta ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara dominata in lungo e in largo che l’ha portata anche a realizzare il decimo tempo al mondo della storia. Un vero e proprio show dell’azzurra che ha entusiasmato i presenti e che ha mandato l’Italia in visibilio. Di seguito il VIDEO della Vittoria di Margherita Panziera agli Europei 2018 ...

New York - sparatoria in un ospedale/ Ultime notizie video : potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio : New York, sparatoria in un ospedale: video. potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio. Le Ultime notizie: Westchester Medical Center in lockdown.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:03:00 GMT)

Avril Lavigne ha postato un misterioso video sui social : grande annuncio in arrivo? : Ci siamo! The post Avril Lavigne ha postato un misterioso video sui social: grande annuncio in arrivo? appeared first on News Mtv Italia.

Lazio - pomeriggio libero sui go kart nel ritiro tedesco : e il vincitore è... IL video : Una partenza sprint, gas a martello e dritti fino alla vittoria. Una semplice gara di kart nel bel mezzo del ritiro che può però tranquillante trasformarsi in una metafora della prossima stagione. ...

Totti e Ilary invitati al “The Ferragnez Wedding” in Sicilia con un video sui social : Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sarà uno degli eventi più chiaccherati dell’anno. Tra i tanti invitati ci saranno anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Ferragni con un VIDEO tramite Instagram ha invitato la coppia romana a partecipare alle loro nozze che si terranno in Sicilia a settembre. Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez, arriva l’invito ufficiale per Ilary Blasi e Francesco Totti [VIDEO]L'articolo Totti e Ilary ...

video Adam Peaty firma il record del mondo : pazzesco 57.00 sui 100 rana! Che show agli Europei : Adam Peaty ha firmato il nuovo record DEL mondo dei 100 metri rana agli Europei 2018 di nuoto. Il fenomeno britannico ha dominato la gara e ha stampato un pazzesco 57.00 con un ritorno da 30.35 che ovviamente gli ha consegnato anche la medaglia d’oro davanti al connazionale James Wilby e al russo Anton Chupkov. Di seguito il VIDEO del record del mondo dei 100 metri rana realizzato da Adam Peaty. Foto: ...

Cammina sui binari ma il treno è alle sue spalle : il video del poliziotto toglie il fiato. E alla fine ci sono le lacrime : New Jersey, un poliziotto nota un uomo che passeggia indisturbato lungo i binari ferroviari. Al sopraggiungere del treno l’uomo sembra non accorgersi di niente e il poliziotto, iniziando a correre, cerca di far fermare il convoglio ed in contemporanea di avvisare del pericolo la potenziale vittima. L’uomo lungo i binari però e sordo e solo quando nota il poliziotto che gli corre incontro si rende conto della situazione e schiva il treno per un ...