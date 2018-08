Il viaggio si organizza con una app Sos Travel | scommessa a Piazza Affari

Un viaggio on the road perfetto : 7 consigli (+1) per organizzarlo : Per chiunque, prima o poi, arriva il momento di fare (o almeno sognare) un viaggio on the road, indipendentemente da sesso, età o ceto sociale. ??Perché? ??Semplicemente perché il viaggio in macchina rappresenta la favola americana, una sorta di iniziazione alla vita fatta di avventure e di libertà. Però, per quanto sia affascinante, organizzarne uno non è facile come potrebbe sembrare: sono necessarie una serie di accortezze senza le quali il ...