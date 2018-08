Blastingnews

: Il tracollo turco minaccia i risparmi degli italiani - scalas_massimo : Il tracollo turco minaccia i risparmi degli italiani - chiarasinc : RT @francescagraz1: Ora ci becchiamo anche la crisi turca : Piazza Affari chiude a -2,51% sprofonda titolo Unicredit -4,7%.Spread a 267,ai… - Lia72776786 : RT @francescagraz1: Ora ci becchiamo anche la crisi turca : Piazza Affari chiude a -2,51% sprofonda titolo Unicredit -4,7%.Spread a 267,ai… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Ci risiamo, dopo l'odissea deibruciati dalle banche venete e il caso Etruria, iatorisi dimostrano una volta di più incauti nella gestione dei propri. La crisi turca infatti mette nuovamente a rischio 2.7 miliardi investiti dai nostri connazionali in obbligazioni denominate in lire turche.e investimenti: cose turche Da qualche anno ci siamo resi conto di come, in questo Paese, si sappia poco o nulla di economia e investimenti: i ripetuti casi di investimenti avventati sono qui a testimoniarlo, con miliardi di euro didi una vita bruciati in acquisti di azioni bancarie di banche non quotate, con prezzi stabiliti arbitrariamente, in assenza di una partecipazione ai mercati che rendessero possibile oltre all'acquisto, anche la rivendita delle stesse. Ma a quanto pare le lezioni di Veneto Banca, Popolare di Vicenza ed Etruria non sono ...