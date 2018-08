Il senatore Pillon | Via l' aborto | prima o poi in Italia faremo come in

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo,è successo in Argentina". Illeghista Simone, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo momento, però, si potrebbe arrivare a un cambiamento della legge 194 del 1978, che garantisce il diritto all'interruzione di gravidanza.Purtroppo oggi non ci sono ci sono i numeri in Parlamento, mancano le condizioni politiche, ma ci sono le condizioni per applicare laparte della 194, puntando all'obiettivo "aborti zero". Occorre aiutare le donne che vogliono abortire perché si trovano in difficoltà economiche e sociali. ...