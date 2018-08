Il presidente di Confindustria | Il governo? Siamo delusi e amareggiati Il decreto

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) "Ci sentiamonel merito enel metodo". Usa queste parole Vincenzo Bocca, ildi, per descrivere le sensazioni degli industriali italiani nei confronti delgialloverde. "Ildignità aumenta il costo del lavoro e non aumenterà l'occupazione", ha affermato in un'intervista al Messaggero."Troviamo davvero ingenerose, al limite della volgarità, le parole di alcuni esponenti dei partiti dinei confronti del sistema di rappresentanza. Se la politica e i partiti vogliono riappropriarsi del loro primato non possono limitarsi a seguire i sondaggi e la piazza, come qualcuno ama dire", evidenzia Boccia. Non esclude la possibilità di una manifestazione contro l'esecutivo: "Il nervosismo del nostro mondo è molto elevato e di questo passo dovremmo prevedere - speriamo di non arrivare a tal punto - di ...