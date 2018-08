Il Parma accelera | in arrivo Di Gennaro | Inglese e non solo…

sportfair

(Di lunedì 13 agosto 2018)pronto a rafforzare la rosa dopo la brutta prova contro il Pisa in Coppa Italia, Faggiano fa scorpacciata di acquisti Il, dopo la pessima prova contro il Pisa in Coppa Italia, ha deciso di usare le maniere forti, andando ad operare copiosamente sul mercato. Il ds Faggiano, nel day after della sconfitta, ha infattito per alcuni importanti obiettivi dei ducali. In primis, secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe in procinto di arrivare alla corte di D’Aversa il duo del Napoli composto dae Grassi. Ma non è finita. Ilè inoltre in pole per Lapadula e si appresta ad accogliere anche Didalla Lazio. Faggiano all’attacco!L'articolo Il: inDie non solo… SPORTFAIR.