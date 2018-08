Il nuovo trailer di Total War | Three Kingdoms rivela la mappa della campagna

F1 2018 : nuovo Gameplay Trailer da Codemasters : Codemasters ha pubblicato il secondo Trailer di Gameplay ufficiale di F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018. Mostrando un footage in-game ed il Nuovo tema musicale ufficiale di F1, creato dal compositore Brian Tyler. F1 2018 corre in un Nuovo Gameplay Trailer Stu Campbell, l’Art Director di F1 2018, commentando la ricreazione del gioco dal mondo reale, ha dichiarato: F1 ha subito un ...

Assassin's Creed Odyssey : il nuovo trailer del gioco mette in luce la versatilità del combat system : Ubisoft ha caricato in rete un nuovo trailer di Assassin's Creed Odyssey nel quale possiamo avere una panoramica del sistema di combattimento del gioco, e dei diversi modi in cui sarà possibile affrontare i diversi nemici che incontreremo, riporta Dualshockers.Il video ci mostra la personalizzazione del combattimento, vedremo gli alberi delle abilità che ci permettono di progredire tramite oltre trenta abilità che possono essere mixate e ...

Shenmue I & II lancia un nuovo trailer riguardante i personaggi della serie : Quest'oggi Sega ha pubblicato un nuovo interessante trailer per Shenmue I & II nel quale possiamo avere una panoramica dei principali personaggi della serie, tra cui Ryo Hazuki, Lan Di, Shenhua, Wuying Ren e More.Come riporta Duaslhockers il gioco sta tornando in forma di remaster su PS4, per cui possiamo rivedere Ryo Hazuki, il principale villain Lan Di, l'eroina Shenhua, il capo gang Wuying Ren, e molti altri nel trailer che di seguito ...

Fahrenheit 11/9 - il trailer del nuovo film di Michael Moore : Il cineasta e documentarista Michael Moore torna al cinema con un nuovo documentario, Fahrenheit 11/9 che debutterà nelle sale, negli Stati Uniti, il 21 settembre come annunciato dal regista. Per i curiosi, e per gli appassionati di Moore, è già online il trailer: la pellicola inoltre sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Toronto, in apertura. Un documentario che ancora una volta porta Moore a confrontarsi con paure, angosce, ...

II nuovo trailer di The Innocents - tra paranormale e horror : Il 24 agosto su Netflix sbarca The Innocents, una serie originale che promette bene per chi ama mistero, paranormale e anche una punta di horror. Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, arriva un trailer più lungo (forse troppo?) per chi vuole calarsi nelle atmosfere di questa produzione che annovera nel cast Guy Pearce, Sorcha Groundsell e Percelle Ascott. Al centro del racconto, una ragazza non come tutte le altre: June McDaniel infatti può ...

Il nuovo gameplay trailer di Naruto to Boruto : Shinobi Striker ci mostra la modalità Flag Battle : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo prossimo gioco anime Naruto to Boruto: Shinobi Striker.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sul gameplay e presenta una delle modalità del titolo, la Flag Battle.La modalità richiede ai giocatori di recuperare la bandiera nella base nemica e riportarla nella propria, impedendo allo stesso tempo alla squadra nemica di fare lo stesso. I giocatori che porteranno ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si concentra sull'esplorazione subacquea : Anche oggi possiamo calmare la nostra trepidante attesa per Shadow of the Tomb Raider visionando un nuovo trailer!Come riporta Dualshockers, il nuovo breve video di oggi, che segue quello focalizzato sul combattimento e lo stealth, mette in evidenza le sequenze subacquee. Questo trailer mostra molte delle diverse cose che si possono fare sott'acqua nel gioco, ad esempio esplorare antiche rovine.Read more…

Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee si mostra in un nuovo interessante trailer : Pokemon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ritorna a mostrarsi in un nuovo interessante trailer, il quale ci riporta nella regione di Kanto, riporta VG247, per la gioia di tutti i nostalgici.Come possiamo vedere in questo filmato possiamo ammirare la bellezza del nuovo impianto grafico della serie offerto da Nintendo Switch. Come saprete il gioco altro non è che un remake di Pokémon Giallo, per cui possiamo ammirare la regione di Kanto con le ...

The Walking Dead : The Final Season riceve un nuovo - coinvolgente trailer : Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno pubblicato solo qualche minuto fa un nuovo trailer ufficiale di The Walking Dead: The Final Season, che offre nuove e sorprendenti anticipazioni sul nuovo capitolo in uscita.L'episodio uno, "Basta fuggire", introdurrà nuovi protagonisti, meccaniche inedite e tecnologie grafiche mai impiegate nella serie, inaugurando così l'ultimo capitolo del viaggio di Clementine. Come già ...

Il nuovo trailer di Ni no Kuni 2 : Il Destino di un Regno è dedicato al DLC "Adventure Pack" : Level-5 ha rilasciato il trailer di lancio per il contenuto scaricabile gratuitamente "Adventure Pack", disponibile oggi per Ni no Kuni 2: Il Destino di Un Regno, titolo recensito approfonditamente sulle nostre pagine.Come riporta Gematsu, l'"Adventure Pack" offre nuove sfide, tra cui piani aggiuntivi per la grotta di Faraway Forest, che una volta completati, faranno ottenere ai giocatori premi come nuovi costumi per Evan e altri personaggi. I ...

Devil's Hunt torna a mostrarsi con un nuovo trailer con grafica ingame : Nel gioco vestiremo i panni di Desmond, un uomo con poteri demoniaci che deciderà il destino del mondo prendendo parte ad una guerra tra Demoni ed Angeli. La storia è basata sul romanzo fantasy ...

Devil's Hunt : l'action in terza persona basato sull'eterno scontro tra luce e oscurità si mostra in un nuovo trailer : Layopi Games ha rilasciato un nuovo trailer in-engine per il suo imminente gioco d'azione in terza persona, Devil's Hunt. Come segnala DSOGaming, in Devil's Hunt i giocatori saranno mandati all'inferno, per poi tornare nella battaglia tra Demoni e Angeli. Impersonerete Desmond, un uomo con poteri demoniaci che può decidere il destino del nostro mondo unendosi a entrambi i lati del conflitto.basato sul famoso romanzo di fantascienza, ...

La Città Sognante protagonista del nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati : Tra poche settimane finalmente i giocatori potranno mettere le mani sull'attesa espansione di Destiny 2, I Rinnegati, della quale vi abbiamo già proposto il nostro articolo contenente tutte le novità.Nell'attesa, intanto, possiamo visionare un nuovo trailer, riportato da Gematsu, che si focalizza sulla Città Sognante, ovvero una delle due nuove location insieme a Riva Contorta."Scopri la Città Sognante, la più grande esperienza endgame di ...