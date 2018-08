Il Movimento 5 Stelle striglia l' Amministrazione | «Le frazioni senza un evento estivo»

Lega e Movimento 5 Stelle alla prova del fuoco : Lega e Movimento 5 Stelle devono difendersi dagli attacchi delle opposizioni. Pd , Forza Italia ed altre formazioni denunciano le vere intenzioni del governo giallo-verde. Dove non arriva l’azione politica interviene la stampa. L’attività ostruzionistica in Parlamento non è riuscita a fermare l’approvazione del Decreto Dignità. Le opposizioni tentano quindi un’altra strada, come dimostra un articolo su Huffington Post. ...

Grandi opere - Lega e Movimento 5 stelle alla difficile ricerca di un'intesa su Tav e Tap : Di Maio: "Nessun pregiudizio sulle Grandi opere". Fraccaro: "L'analisi costi-benefici è il nostro faro". Dal Carroccio voci...

Andrea Mura - il parlamentare-velista ex 5stelle passa al gruppo misto : “Il Movimento mi ha usato” : Andrea Mura è ufficialmente al gruppo misto: lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio la vicepresidente Maria Edera Spadoni nella seduta di ieri, 31 luglio. Il deputato-velista è stato infatti espulso dal Movimento cinque stelle, con cui era stato eletto il 4 marzo, in seguito alla polemica sulle sue eccessive assenze in aula. Adesso, il parlamentare ex cinque stelle incasserà interamente i 20mila euro di indennità, non dovendo più ...

Dl dignità - Movimento 5 Stelle vota contro reintroduzione Articolo 18 - : Bocciato l'emendamento presentato da Liberi e Uguali. Critiche dall'opposizione: "Vi siete rimangiati le promesse fatte". La replica del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Ok ...

Berlusconi : 'Matteo Salvini lasci il Movimento 5 Stelle o la Lega perderà elettori' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria'. C'è accordo, invece, sulle politiche migratorie adottate da Salvini: 'Credo che il lassismo ...

Tav - i francesi dicono di no al blocco voluto dal Movimento 5 Stelle : Lo scontro su Tav o no Tav cambia zona e si sposta dal territorio italiano, dove abbiamo visto scontrarsi Lega e M5s, per approdare in Francia dove arriva il monito del direttore generale della Savoia che insorge:"Fermare i lavori è impossibile".Dopo lo scontro tra Grillini e Lega anche la Francia dice la sua sulla linea veloce Torino-Lione e il direttore generale commenta così i titoli che hanno riempito in queste giornate i quotidiani ...

'Serve un referendum sull'euro' : l'affondo del fondatore del Movimento 5 Stelle : Euro, Beppe Grillo propone referendum Euro si, euro no? Il dibattito continua ad interessare la politica italiana e anche l'opinione pubblica, che si divide tra chi ritiene opportuno tornare ad una moneta propria e chi invece evidenzia tutti i rischi di un'uscita dall'euro. Su tale questione, il ...

Tav - Salvini avverte il Movimento 5 Stelle : “Occorre andare avanti e non tornare indietro” : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 Stelle: sulla Tav si va avanti. Così il ministro degli Interni fissa un paletto sulla spinosa questione dell’alta velocità Torino-Lione. Le parole del vicepremier da Radio24 arrivano all’indomani di quelle del ministro pentastellato Toninelli che mettevano in discussione il proseguire del progetto. Si apre così una crepa all’interno della maggioranza gialloverde. “Dal mio punto di ...

Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo : Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo di cui si era parlato a inizio settimana. La notizia è stata data su Facebook da Paola Taverna, dirigente del Movimento 5 Stelle e The post Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo appeared first on Il Post.

Sondaggi politici : cresce il Movimento 5 Stelle - PD resta al 17 - 5% : Il Movimento 5 Stelle, in crescita, è la prima forza politica con il 31%. Continua ad ampliarsi il vantaggio sulla Lega, ferma al 29% dopo la crescita degli ultimi mesi. Molto distante il Partito Democratico al 17,5% e crolla Forza Italia al 9,5%. "Gli alleati di governo conquistano il voto di 6 italiani su 10”.Continua a leggere