Il ministro xenofobo | la rifugiata iraniana e l' amore imprevisto

Daisy Osakue - Cei : “C’è clima xenofobo - ministro Salvini pesi le parole”. Di Maio : “Criminali - ma non strumentalizzare” : All’indomani dell’aggressione subita dall’atleta azzurra di origini nigeriane Daisy Osakue, i vescovi prendono una posizione netta sui casi di violenza avvenuti nelle ultime settimane ai danni di immigrati e cittadini di colore e invitano il governo a non esasperare i toni. “Gli episodi, che hanno di mira lo straniero in quanto tale, non possono essere in alcun modo giustificati né consentono alcuna sottovalutazione – ha ...