Il ministro della Difesa Trenta | «Caserme | puntiamo sul Sud» L' anteprima sul Messaggero

Salvini : Reintroduzione del servizio militare : Il ministro della Difesa lo frena : La Reintroduzione del servizio militare è "un'idea romantica". È quanto trapela da fonti vicine al Ministero della Difesa e riportate da diverse agenzie di stampa. Secondo le stesse fonti, "il Ministro Trenta si è già espresso sul tema: i nostri militari sono e debbono essere professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini". Già nel recente passato, il titolare della Difesa aveva ribadito che la leva obbligatoria sia "non più al ...

Marielle Franco - ministro della Sicurezza : “Anche politici coinvolti nell’omicidio” : “Agenti pubblici e politici” sono coinvolti nell’assassinio di Marielle Franco, consigliera municipale di Rio de Janeiro e attivista, uccisa in un agguato in strada il 14 marzo. Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza brasiliano, Raul Jungmann, affermando che l’assassinio potrebbe essere motivato politicamente ma non fornendo alcun nome, con la motivazione che ciò potrebbe “minare i progressi nelle ...

Francia : il ministro della salute decreta la fine dell”allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...

Il ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo : «Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti» The post Il ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo appeared first on Il Post.

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5S si dissocia : "Sui vaccini seguiamo la linea del ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...

Lorenzo Fontana - il ministro della Famiglia che rischia di far saltare il governo : Lorenzo Fontana , il ministro della Famiglia, ogni volta che parla rischia di far saltare il governo targato Lega-M5s. Dalla Famiglia alla legge Mancino, le sue dichiarazioni sono sempre delle bombe.

Grecia - dopo gli incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Strage di Bologna - 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della Giustizia Bonafede alla cerimonia : A 38 anni di distanza, Bologna non dimentica la Strage del 2 agosto 1980 che distrusse parte della stazione uccidendo 85 viaggiatori e ferendo altre 200 persone. Fra i protagonisti di questo anniversario, anche il bus 37 sul quale furono caricate le prime vittime, simbolo della risposta immediata della città. Se l’anno scorso fu trasportato in piazza Medaglie d’oro, quest’anno, dopo la revisione, sfilerà su strada in corteo da via Irnerio fino ...

Salvini da Berlusconi in ospedale/ Mistero sui motivi della visita - ministro : "Stima e affetto" : Salvini da Berlusconi in ospedale: il segretario federale della Lega in visita dal Cavaliere, misteri sui motivi dell'incontro. ministro: "stima e affetto"(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:50:00 GMT)

«Aboliamo le domeniche gratis nei musei». Che ne pensi della decisione del ministro Bonisoli? : Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore "