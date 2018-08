Il mare di Palermo non supera il test di Goletta Verde | ' Troppo inquinato'

Palermo - la Finanza abborda in mare e sequestra nave con oltre 20 tonnellate di hashish. Arrestato tutto l’equipaggio : oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo su una nave battente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato Arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte ...

Palermo - come rinfrescarsi senza andare al mare : spunta la piscina alla Vucciria : Tuffi in piazza Sant'Andrea, tra i vicoli del noto quartiere palermitano. Così i residenti si sono attrezzati per trovare refrigerio. L'assessore alle Politiche sociali di Partinico, Pennino, si dice favorevole all’iniziativa: “Se fossi arrivata prima, l'avrei fatta diventare comunale". Ma ad altri l'idea non piace: "Che degrado, sembra di essere nelle favela".Continua a leggere

Palermo. Incidente sul lavoro morto Paolo La Parola della Tecnomare Paluzzo : Infortunio mortale sul lavoro venerdì pomeriggio a Palermo. Paolo La Parola, 54 anni, è morto investito dall’esplosione di una bombola

Palermo : la moglie va al mare - lui la prende a pugni/ Arrestato 33enne : la donna era in una struttura protetta : Palermo: la moglie va al mare, lui la prende a pugni. Ultime notizie, la Polizia ha Arrestato un 33enne: la donna si trovava in una struttura protetta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità. Anche la Sicilia si mobilita per dire no all'indifferenza. Si parte da Palermo ... : Perché mettersi nei panni degli altri " cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità " è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

Continuano le repliche de La Regina di Palermo su Canale 5 con la morte della mares e in attesa di Rosy Abate 2 : Un'altra domenica pomeriggio di repliche quelle previste da Canale 5 che, subito dopo il Tg, terrà compagnia al pubblico con La Regina di Palermo. Ad andare in onda sarà lo speciale "riassunto" di episodi di Squadra Antimafia che ha visto come protagonista proprio Rosy Abate. Dall'arrivo in Sicilia per organizzare il matrimonio con il promesso sposo americano alla morte del fidanzato e dei fratelli, per Rosy tutto è cambiato e dalla sua ...

Porti : solidarietà sindaco Palermo a presidente Autorità del mare : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Piena solidarietà" a Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, è stata espressa dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, anche a nome della giunta comunale. A Monti è stata recapitata una busta con un proiettile. "I

Palermo - l’idea di Ciccio : pulire il mare navigando con il kayak : Palermo, l’idea di Ciccio: pulire il mare navigando con il kayak L’inviata di “Striscia la Notizia” Stefania Petyx ha intervistato il cittadino che pulisce le acque a bordo di piccole imbarcazioni coinvolgendo tanti volontari Continua a leggere L'articolo Palermo, l’idea di Ciccio: pulire il mare navigando con il kayak proviene da NewsGo.