Il gatto più lungo del mondo è un Maine Coon di Vigevano

Vive nel Pavese il gatto più lungo del mondo : misura 120 centimetri : Barivel, questo il nome del felino entrato nel Guinness dei Primati, è di razza Maine Coon e pesa 9 chili: in piedi è alto come un bambino di 7 anni

Mondiali 2018 - è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna - il gatto esulta così : Un tifoso Colombiano sta seguendo la nazionale in compagnia del suo fedele compagno felino. Al gol della nazionale scatta l’esultanza sudamericana a cui non si sottrae nemmeno il simpatico gattino che, vestito con la maglia del cuore, festeggia a modo suo i successi della Colombia ai Mondiali di calcio in Russia. L'articolo Mondiali 2018, è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna, il gatto esulta così proviene da Il Fatto ...