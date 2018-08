Il futuro secondo EA? Tra 10 anni le console saranno in Smart TV | smartphone e tablet

Il futuro di Balotelli secondo Vieira : “vuole andare via” : Mario Balotelli, secondo l’allenatore del Nizza Patrick Vieira, vuole andare via della suo club: ecco le parole del francese “Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione”. L’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, si esprime così in merito a Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è nel mirino di numerose ...

Ecofuturo 2018 - il secondo giorno del festival sostenibile : “Ecco come rendere sicure le case dai terremoti” : Prosegue l’Ecofuturo festival 2018, giunto alla sua quinta edizione, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “La CO2 va pensata in modo più olistico – ha detto Davide Sabbadin di Legambiente Veneto – perché può essere considerata come materia prima, per esempio nei ...

Connessa - elettrica e smart : la mobilità del futuro secondo Bmw : Nel grande e nel piccolo, Bmw procede spedita verso la smart Mobility, puntando a un rinnovamento senza precedenti della gamma e lavorando sul quotidiano. La filiale italiana della Casa, per esempio, ...

Mercato NBA – Il futuro di LeBron James secondo i bookmakers : ecco la prossima squadra del ‘Re’ : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote realtive al trasferimento del ‘Re’ Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Selena Gomez : le tre caratteristiche che deve avere il futuro fidanzato secondo sua mamma : La signora Mandy Teefey ha parlato The post Selena Gomez: le tre caratteristiche che deve avere il futuro fidanzato secondo sua mamma appeared first on News Mtv Italia.

Calzolai tra tradizione e futuro - secondo seminario formativo : ... ha organizzato due seminari formativi dedicati alle tecniche e ai prodotti innovativi legati al mondo della calzoleria. Dopo il primo appuntamento incentrato sulle tecniche di tintura, smacchiatura ...