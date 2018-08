Il film di Uncharted è quasi ai nastri di partenza

Il regista del fan film di Uncharted condivide i momenti più memorabili e le idee future : Il regista Allan Ungar ha discusso, durante una recente intervista, i momenti più memorabili e le idee future sul fan film di Uncharted con Nathan Fillion pubblicato su YouTube lo scorso lunedì.Come riporta Gamepur, durante l'intervista, Ungar ha dimostrato di essere abbastanza competente quando si tratta di gaming, condividere idee per altri progetti che meriterebbero il trattamento cinematografico (come Splinter Cell e, ancora, Max Payne) e ...

Comic-Con 2018 : il film sul giovane Nathan Drake di Uncharted sarà interpretato da Tom Holland : In occasione del Comic Con di San Diego i due registi Nathan Fillion e Allan Ungar conosciuti per il loro fan film ispirato a Naughty Dog Uncharted si sono dichiarati molto fiduciosi sulla realizzazione del film sulla saga Uncharted con protagonista Tom Holland Inoltre Holland ha dichiarato: “Come tutti i fan vogliamo vedere qualcosa e nutriamo davvero grandi speranze a riguardo”. Tra le varie voci che si rincorrevano la più attendibile ...

Nathan Fillion è Nathan Drake in uno spettacolare fan film di Uncharted : Nathan Fillion e Nathan Drake, Nathan Drake e Nathan Fillion, ma sopratutto Nathan Fillion è Nathan Drake, almeno in un simpatico fan film realizzato dallo stesso attore che sembra far forte la propria candidatura per interpretare il celebre protagonista della serie di videogiochi Uncharted nel film dedicato che arriverà presto nei cinema di tutto il mondo.Il cortometraggio, segnalato da Eurogamer.net, è stato diretto da Allan Ungar e mostra ...

